5 أعراض جانبية للإفراط فى فيتامين "د" أبرزها مشاكل الكلى والعظام

يعتبر فيتامين د أحد الفيتامينات التي تذوب في الدهون، ويمكن العثور عليها بشكل طبيعي في الطعام ، يعاني حوالي مليون شخص حول العالم من نقص فيتامين د ، وتعتبر المكملات طريقة أخرى للحصول على الكمية المطلوبة من فيتامين د، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWSيجب أن يكون النظام الغذائي مزيجًا من جميع العناصر الغذائية الأساسية المطلوبة للحفاظ على صحة الجسم ولياقته.

فيتامين د هو واحد من العديد من العناصر الغذائية الحيوية إنه الفيتامين الذي يُنتَج في الجلد عندما يتلامس مع ضوء الشمس فهو مهم للجسم لأنه يساعد على درء الأمراض مثل الأنفلونزا وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المرتبطة بالعظام. يعد الحفاظ على صحة العظام من الوظائف البارزة لفيتامين د، حيث يساعد في امتصاص الكالسيوم من الطعام. يمكن أن تؤدي الكميات المنخفضة من فيتامين د في الجسم إلى نقصه.

تشمل بعض الأعراض الشائعة لنقص فيتامين د ما يلي:

الشعور بقدر غير صحي من التعب والأوجاع.

تعاني من ضعف العضلات.

ضعف العظام التي تكون أكثر عرضة للألم أو الكسر.

اضرار الافراط في فيتامين د

يمكن أن تؤدي المستويات غير الصحية من فيتامين (د) في الجسم إلى حدوث تسمم في الجسم فيما يلي بعض الآثار الجانبية لتناول الكثير من فيتامين د:

المستويات غير الصحية من الكالسيوم في الدم: تُعرف الحالة التي يمتلك فيها الجسم مستوى غير صحي من الكالسيوم في الدم باسم فرط كالسيوم الدم ، والذي يمكن أن يكون ناتجًا عن الإفراط في تناول فيتامين د ، وقد يكون هذا خطيرًا لأنه يمكن أن يؤدي إلى التعب والغثيان والدوار. ، مشاكل في الجهاز الهضمي ، آلام في المعدة ، زيادة العطش ، قيء وتكرار التبول. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تكون حصوات الكالسيوم.

مشاكل الكلى: يمكن أن تحدث إصابة الكلى التي يمكن أن تتراوح من أضرار متوسطة إلى شديدة في الكلى في حالة التسمم بفيتامين د. الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الكلى الموجودة مسبقًا هم أكثر عرضة لهذه المشكلة.

مشاكل في الجهاز الهضمي: مشاكل مثل الإسهال والإمساك وآلام المعدة هي بعض مشاكل الجهاز الهضمي التي تظهر في حالة تسمم فيتامين (د) في الجسم.

مشاكل العظام: في حين أن فيتامين (د) ضروري للحفاظ على صحة العظام ، إلا أن فائضه يمكن أن يتسبب في تلف العظام. يمكن أن تتأثر مستويات فيتامين ك 2 سلبًا بسبب زيادة مستويات فيتامين د في الجسم هذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من فقدان العظام.

مشاكل صحية أخرى: حتى المشاكل الأخرى التي تنشأ تشمل فقدان الشهية والغثيان والتعب والقيء. يمكن أن تكون معظم هذه نتيجة مرتبطة بزيادة مستويات الكالسيوم في الدم.