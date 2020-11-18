الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بينهم أسرى محررين بالضفة

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء حملة مداهمات لعدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم ، خمسة مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مناطق مختلفة من محافظة طولكرم.

وطالت عمليات الاعتقال كلا من: يحيى جمال صوي (25 عاما)، ورامي سمير أبو سمرة (28 عاما)، من الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، وعبد الله خضر رصرص (39 عاما)، من ضاحية رتاح جنموب المدينة، وعدنان أحمد حسن الحصري (54 عاما) من سكان مخيم طولكرم، ومثني فواد عبد الرحيم ربع، من من ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد فخري خليل (24 عاما)، ومحمد ابراهيم عرار (24 عاما)، أثناء تواجدهما في مكان عملهما بأراضي الـ1948.

أيضاً قام الاحتلال باعتقال الشابين محمد عبد الكريم هماش (32 عاما)، وحماده محمد سراحنة (17 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشها في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

كذلك قام الاحتلال باعتقال المواطن ياسر كراجة، بعد دهم منزله وتفتيشه في قرية صفا غرب مدينة رام الله.