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مستشفى الأندونيسي تحذر من خطورة تزايد أعداد مصابي "كورونا" فئة الشباب

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:47

مستشفى الأندونيسي تحذر من خطورة تزايد أعداد مصابى "كورونا" فئة الشباب
مستشفى الأندونيسي تحذر من خطورة تزايد أعداد مصابى

غزة- الرأي

حذر د. محمد أبو ندى المدير الطبي بمستشفى الأندونيسى فى محافظة الشمال، من خطورة تزايد أعداد مصابى كوفيد19 وخاصة من فئة الشباب،الأمر الذى يدق ناقوس الخطر واتخاذ أقصى درجات الحيطة و الوقاية واتباع إجراءات السلامة.

وقال  أبو ندى :"إن الحالات في تزايد مستمر حيث تتعامل الطواقم بشكل يومي مع أكثر من 20 حالة اشتباه، مبيناً أنه خلال 24 ساعة الماضية تم استقبال 34 حالة، منها حالة شديدة الخطورة وضعت على الجهاز التنفسي بالعناية المركزة، وتم التأكد من 16 حالة ايجابية مصابة بالفيروس يلزم دخول منهم10 لمراكز الحجر الصحى و(6) حالات حولت لمستشفى غزة الاوروبى للتعامل معها، وننتظر نتائج 17 حالة أخرى.

وأضاف:" تعاني معظم هذه الحالات من أعراض الفيروس كالتهاب رئوي، وحرارة مرتفعة وسعال حيث أجريت لهم صور الاشعة وتحديد وضع الحالة المرضية وتقديم العلاج اللازم لها.

وتابع:" أنه يومياً وعلى مدار الساعة يتم التواصل مع اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة الصحة ومستشفى غزة الأوروبى حيث يتم تحويل من حالتين لثلاث حالات شديدة الخطورة وهذا ينذر بناقوس الخطر من تفشى الفيروس، خاصة أن معظم المصابين المحولين يعانون من أوضاع خطيرة وهم من فئة الشباب الذين لا يعانون من أمراض مزمنة".

وبين أن عدم الالتزام بطرق الوقاية والسلامة و الاستهتار من قبل المواطنين، يشكل خطرا على حياتهم وعبئاً كبيراً على المستشفيات والكوادر الطبية، موجها دعوته بالقول" استهتارك يودي بحياتك والتزامك يعطي فرصة لشفاء الآخرين".

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