طوارئ الشفاء و الداخلية يبحثان تعزيز إجراءات الوقاية داخل المجمع

غزة- الرأي

عقد مدير عام مجمع الشفاء الطبي ورئيس لجنة طوارئ غزة د. محمد أبو سلمية ، لقاًء تنسيقياً مع وفد من وزارة الداخلية.

وضم اللقاء كل من محافظ مدينة غزة العميد جمال الديب، والعقيد علي قنديل مدير إدارة الحراسات وأمن المؤسسات، والمقدم محمود زقوت مدير شرطة المستشفيات، والكوادر الشرطية، وذلك لتعزيز إجراءات السلامة والوقاية داخل أقسام المجمع وتنظيم آلية العمل.

واطلع الوفد على صورة الوضع الحالي للمجمع وما نجم من أحداث خلال الفترة الأخيرة تخص مرض " كوفيد 19" مبينا الإجراءات الوقائية الصحية التي اتخذتها إدارة المجمع خاصة بدائرة العيادات الخارجية والتي تشمل الحجز المسبق باليوم والساعة للمرضي مع الالتزام بلبس الكمامة ومرافق واحد للمرضي للذين هم بحاجة للمرافقة، مهيبا بجميع أبناء شعبنا الالتزام بالإجراءات وعدم التجمع والتجمهر.

وأكد على ضرورة التعاون المشترك مع الطواقم الشرطية لضبط عمل البوابات الرئيسية بالمجمع ومنع الزيارات وإدخال مرافق واحد فقط للمريض داخل القسم مع الالتزام بإجراء السلامة لمنع نقل العدوي.

وفي نهاية اللقاء قام الوفد بجولة ميدانية للاطلاع علي الوضع بشكل مباشر من خلال تفقد العمل بدائرة العيادات الخارجية.