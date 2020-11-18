40 عضو كونغرس يدينون سياسات التهجير وهدم المنازل الفلسطينية

الرأي – وكالات:

طالب 40 عضو كونغرس الإدارة الأميركية التدخل لدى الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة هدم المنازل الفلسطينية وسياسات التهجير ومعارضة نوايا الاحتلال ضم أجزاء من الضفة.

وعبر أعضاء الكونغرس في رسالة وجهوهها اليوم لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، عن إدانتهم لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم القرية البدوية حمصة في منطقة الأغوار الفلسطينية، ما تسبب في تهجير ٧٣ مواطنا بينهم ٤١ طفلاً.

ووصفت الرسالة ما يجري بأنه زحف لسياسات الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية الذي ما كان ليحدث لولا موقف الحكومة الأميركية الصامت.

وطالب البيان وزير الخارجية بإدانة سياسات هدم المنازل الفلسطينية التي طالت سابقا قرية الخان الأحمر.

وطالب البيان وزير الخارجية بفحص إن كانت معدات عسكرية تبرعت بها الحكومة الأميركية للاحتلال الإسرائيلي قد استخدمت في عمليات هدم القرية الفلسطينية.

واعتبرت الرسالة إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي ينوي فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، القيام بزيارة إلى مرتفعات الجولان المحتل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.