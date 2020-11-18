وكالة الرأي الفلسطينية 40 عضو كونغرس يدينون سياسات التهجير وهدم المنازل الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية مخابرات الاحتلال تستدعي وزير شؤون القدس للتحقيق وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنعى عددًا من العلماء الذين وافتهم المنية جراء كورونا وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ الشفاء و الداخلية يبحثان تعزيز إجراءات الوقاية داخل المجمع وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط 21 طن من المواد التموينية الفاسدة وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الأندونيسي تحذر من خطورة تزايد أعداد مصابي "كورونا" فئة الشباب وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2680) الأربعاء 18/11/2020 وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تهاجم عمالاً غرب جنين وتصيب عددا منهم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بينهم أسرى محررين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل
أخبار » عربي ودولي

40 عضو كونغرس يدينون سياسات التهجير وهدم المنازل الفلسطينية

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:36

الكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي

الرأي – وكالات:

طالب 40 عضو كونغرس الإدارة الأميركية التدخل لدى الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة هدم المنازل الفلسطينية وسياسات التهجير ومعارضة نوايا الاحتلال ضم أجزاء من الضفة.

وعبر أعضاء الكونغرس في رسالة وجهوهها اليوم لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، عن إدانتهم لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم القرية البدوية حمصة في منطقة الأغوار الفلسطينية، ما تسبب في تهجير ٧٣ مواطنا بينهم ٤١ طفلاً.

ووصفت الرسالة ما يجري بأنه زحف لسياسات الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية الذي ما كان ليحدث لولا موقف الحكومة الأميركية الصامت.

وطالب البيان وزير الخارجية بإدانة سياسات هدم المنازل الفلسطينية التي طالت سابقا قرية الخان الأحمر.

وطالب البيان وزير الخارجية بفحص إن كانت معدات عسكرية تبرعت بها الحكومة الأميركية للاحتلال الإسرائيلي قد استخدمت في عمليات هدم القرية الفلسطينية.

واعتبرت الرسالة إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي ينوي فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، القيام بزيارة إلى مرتفعات الجولان المحتل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟