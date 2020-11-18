مستشفى النصر تعزز إجراءاتها الوقائية للحفاظ على طواقمها والمرضى

غزة- الرأي

أكدت القائم بأعمال مدير دائرة الصيدلية في مستشفى النصر للأطفال د. أمل الشرباصي، على دور الصيدلية في صرف الدواء وتقديم المشورة الدوائية للطاقم الطبي والمرضى المنومين،

ولفتت إلى أن الكادر الصيدلاني في صيدلية النصر يعمل بمجهود مضاعف في ظل جائحة "كورونا" وخاصة في توفير كافة المستلزمات الوقائية اللازمة لمواجهة الوباء، حيث يتم توفير الواقيات الشخصية، ومواد التعقيم، وذلك بالتعاون مع مخازن الأدوية المركزية بالوزارة.

وفي ذات السياق، وفرت دائرة الصيدلية كل ما يلزم من أدوية ومستهلكات طبية لتجهيز قسم العزل المخصص لحالات "كوفيد 19"، كما تقوم الصيدلية بالصرف الخارجي للأدوية للمرضى لتكفي لفترة طويلة حتى تقلل من حضور المرضى للمستشفى والتعرض للخطر، حيث قامت بصرف 693 بطاقة علاج بنظام UDDS، بالإضافة لصرف 110 وصفة طبية خارجية خلال أكتوبر الماضي.

يذكر أن دائرة الصيدلة من الدوائر الهامة بالمستشفى حيث يعمل بداخلها 10 كوادر صيدلانية ومساعد صيدلي، وهي جزء أساسي من المنظومة الصحية داخل المستشفى وقد تطور العمل بها بشكل لافت من حيث الأداء والمهام المتنوعة، وصولا الى الهدف الأسمى وهو خدمة المرضى وفق أرقي النظم الصحية وجودتها، رغم المصاعب والتحديات.