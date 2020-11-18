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قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين والأراضي الزراعية

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:23

غزة – الرأي:

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، النار تجاه أراضي المزارعين ومراكب الصيادين شمالي مدينة غزة ووسط وجنوبي القطاع.

وقال شهود عيان إن بحرية الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غزة والنصيرات وسط القطاع.

وأجبرت اعتداءات الاحتلال الصيادين على التراجع تجاه الشاطئ خشية على حياتهم، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وسياق متصل أطلقت أبراج المراقبة شرقي حي الزيتون بمدينة غزة، وشرقي بلدة الفخاري شرقي محافظة خانيونس النار تجاه أراضي المزارعين بالتزامن مع إطلاق نار تجاه صيادين العصافير قرب السياج الأمني الحدودي.

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