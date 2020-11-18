الصحة تلجأ لافتتاح أقسام "كوفيد " في عدة مستشفيات لتزايد الإصابات

غزة- الرأي

حذر د. عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، من الموجة القادمة لجائحة "كورونا" في ظل عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية والتي نتج عنها تصاعد كبير لأعداد المصابين.

وأوضح د. صباح خلال لقاء إعلامي، أن ذلك قد يؤثر على القدرة الاستيعابية للمستشفيات المتخصصة لعلاج الحالات الحرجة والخطيرة من مصابي "كوفيد 19 "داخل مستشفى غزة الأوروبي.

و قال: "إن وزارته تبذل جهود مضنية لتوسعة القدرة الاستيعابية من الأسرة والأماكن المتخصصة الأخرى لتعزيز الخدمات للمصابين بالفيروس داخل المستشفيات لتصل إلى (100) سرير مجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة وعلاج الأكسجين والأجهزة الطبية الأخرى".

وأضاف د. صباح:" سيتم إعادة ترتيب الأماكن المحددة لتحويلها لأقسام "كوفيد "وتدريب كوادر طبية للعمل داخل هذه المواقع والتي وصل عددها حتى اللحظة الى 50 طبيب للعمل في أقسام العناية المركزة، علاوة على تدريب 200 ممرض لدعم هذه الخدمات".

وتابع:" العمل جارِ على قدمٍ وساق لافتتاح هذه الأقسام في مستشفيات بيت حانون والإندونيسي وشهداء الأقصى ومجمعي الشفاء وناصر الطبيين، اضافة الى مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الصداقة التركي، عازيا سبب ذلك الى تزايد الحالات الخطيرة المصابة بالفيروس، والتي تحتاج لعلاج الأكسجين بالدرجة الأولى وعدم قدرة مستشفى الأوروبي لاستيعاب الأعداد الكبيرة".



ودعا مدير عام المستشفيات المواطنين الى اتخاذ أقصى درجات الوقاية والسلامة وعدم الاستهتار بها، خاصة بعد انتقال العدوى الى عدد من مقدمي الخدمة الصحية من الكوادر الطبية والتمريضية، والذي قد يؤثر على تقديم الخدمة في حال تصاعد أرقام المصابين.

وشدد على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وفى حال الاشتباه بأي أعراض يتم عزل نفسه وعدم مخالطة الأخرين، وتحديدا المرضى المزمنين وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة، خاصة مع قدوم فصل الشتاء وانتشار حالات الأنفلونزا الموسمية.