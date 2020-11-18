التعليم في خان يونس يتفقد المدارس الخاصة ورياض الأطفال

خان يونس- الرأي

تفقدت فرق لجان المتابعة بمديرية التربية والتعليم في خان يونس اليوم الأربعاء، انتظام العملية التعليمية في عدد من المدارس الخاصة ورياض الأطفال التي استكملت إجراءاتها الخاصة بالعودة الآمنة في المرحلة الثالثة.

وضمت اللجان: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة، ود. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات، وأ. محسن أبو مسامح رئيس قسم التعليم العام، وأ. ماجد القدرة رئيس قسم الصحة المدرسية، ود. منير شقورة مسئول المدارس الخاصة، وأ. كفاح أبو شبيكة مشرفة رياض الأطفال.

وشملت الجولة: روضة رواد الغد، وروضة رؤية ومدرسة بسمة الخاصة التابعتين لجمعية إعمار، وروضة الطليعة، وروضة الصديق، ومدرسة الصديق الخاصة، وروضة براعم السنة، وروضة براعم الأقصى، وروضة الاتحاد النسائي أ، وروضة الشهيد عارف حرز الله، وروضة براعم الياسمين، وروضة قرة العيون.

وأشادت اللجان بالتزام الرياض والمدارس بالبروتوكول الصحي، وإجراءات الوقاية والسلامة.

