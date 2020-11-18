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خلال 24 ساعة الماضية

الصحة: 4 حالات وفاة و600 إصابة جديدة بـ"كورونا" بغزة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:19

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، عن تسجل 4 حالات وفاة جديدة جراء إصابتها بفايروس "كورونا".

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي لفيروس "كورونا" في قطاع غزة، إنها أجرت 2723 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها تسجيل 600 إصابة جديدة بالفيروس.

وأكدت الصحة تعافي 335 حالة جديدة من المصابين، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ مارس الماضي بلغ 12071 اصابة منها: حالات نشطة حاليا 3806 حالة، متعافين 8211 حالة،  وفيات 54.

وأوضحت حالات الوفاة كانت لمواطن يبلغ من العمر 78 عاماً، ومواطنة تبلغ من العمر 53 عاماً في مستشفى غزة الأوروبي، ومواطنة تبلغ من العمر 56 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 75 عاماً في مجمع الشفاء الطبي.

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