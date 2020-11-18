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وفد بحريني بـ"إسرائيل" وبومبيو يزور مستوطنات بالضفة والجولان

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:48

القدس المحتلة – الرأي:

يقوم وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، بزيارة رسمية إلى أرضينا المحتلة، وذلك بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى البلاد، ضمن جولته لمنطقة الشرق الأوسط.

وعقب مراسيم الاستقبال للوفد البحريني من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، يعقد لقاء بحريني، إسرائيلي، أميركي في القدس بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وسيبحث اللقاء تبادل البعثات الدبلوماسية وفتح سفارتين في تل أبيب والمنامة، على أن يعقد مؤتمر صحافي مشترك في نهاية اللقاء.

وتتزامن زيارة الوفد البحريني للبلاد مع زيارة وزير الخارجية الأميركي بومبيو، الذي سيزور أيضا مستوطنة "بسغوت" المقامة على أراض فلسطينية قرب رام الله، في زيارة تحمل دلالات على نوايا الإدارة الأميركية الحالية بالاعتراف بشرعية المستوطنات، وكذلك زيارة مستوطنات في منطقة الجولان السوري المحتل، في تأكيد للاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل عليها.

وسيوقع الجانب الإسرائيلي والوفد البحريني على العديد من مذكرات تفاهم واتفاقيات بمجالات عدة، وأبرزها التعاون التجاري والاقتصادي والملاحة الجوية، وتشغيل خطوط الطيران بين البلدين، علما أن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، سيستقبل الوفد البحريني ووزير الخارجية الزياني.

 

 

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