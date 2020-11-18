الشرطة تُغلق 38 محلاً ومنشأة وتوقف 106 مخالفاً

غزة- الرأي

أكد جهاز الشرطة على مواصلة جهوده المكثفة في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وتعمل إدارات الشرطة على تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الداخلية بخصوص إجراءات الوقاية والسلامة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس.

وفي تفصيل المهام، فقد أغلقت المباحث العامة 38 محلاً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وبيّن التقرير اليومي للمباحث العامة، أنها حررت تعهدات بحق 84 محلًا ومنشأة مخالفة أخرى.

ولفتت المباحث العامة إلى أنها أنهت 49 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.

كما أوقفت العناصر الشرطية المنتشرة لتطبيق قرار حظر التجول 22 مواطناً كسروا حالة الحظر خلال ساعات المساء بجميع المحافظات.

وفي سياق متصل، احتجزت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 13 مركبة مخالفة لقرار حظر التجول المسائي، وحررت 123? مخالفة بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة.

كما وحررت إدارة المرور 98 مخالفة لمركبات أخرى لعدم الالتزام لقرار حظر التجول.

من جهتها أوقفت لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي بوزارة الداخلية 9 مواطنين مخالفين للحجر المنزلي، وأحالتهم إلى مركز حجر "أصداء" بخانيونس، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.

جدير بالذكر، أنه يتم إحالة القضايا المذكورة إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية فيها.