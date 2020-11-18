تعليم غرب غزة تواصل زياراتها التفقدية للمدارس الحكومية والخاصة

غزة- الرأي

واصلت مديرية التربية والتعليم غرب غزة زياراتها التفقدية للمدارس الحكومية والخاصة وذلك في اطار التأكد من سلامة الاجراءات الوقائية التي تقوم بها إدارات المدارس للحد من تفشي فايروس كورونا .

حيث قام الدكتور عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم ، والدكتور جمال الفليت مدير الدائرة الفنية ، والأستاذ رفيق عوض رئيس لجنة الطوارئ ، والأستاذ ميسون صالح رئيس قسم التعليم العام بجولة ضمت عدد من المدارس الحكومية علاوة على مدرستي دار السلام ، والمستقبل الخاصتين.

وأكد الدكتور عبد القادر أبو علي أن الزيارات التفقدية لم تنقطع منذ بدء جائحة كورونا وأنها تهدف إلى تفقد الحالة الميدانية ومعالجة أي خلل داخل المدارس.

ودعا د. أبو علي مدراء المدارس والهيئات التدريسية إلى ضرورة الاستمرار في الاجراءات الوقائية وعدم التراخي سيما في ظل تزايد منحنى الإصابات في قطاع غزة.

بدورها أكدت أ. ميسون صالح أن العمل في المدارس الخاصة ورياض الأطفال يسير بالشكل المطلوب ، وشددت على إدارات الرياض بضرورة بذل أقصى الجهود للحفاظ على سلامة الأطفال

