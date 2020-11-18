وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تستأنف برنامج البورد الفلسطيني في تخصص طب الأسرة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتابع أصناف الخضار الجديدة التي تدخل القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تُغلق 38 محلاً ومنشأة وتوقف 106 مخالفاً وكالة الرأي الفلسطينية وفد بحريني بـ"إسرائيل" وبومبيو يزور مستوطنات بالضفة والجولان وكالة الرأي الفلسطينية أسيران من جنين يدخلان عاميهما الـ17 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية موسكو: المخططات الاستيطانية في القدس الشرقية تتناقض مع القانون الدولي وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الأوقاف يهنئ رئيس التوجيه السياسي بمنصبه الجديد وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يتابع أداء الفصول الافتراضية للمباحث المختلفة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون سبسطية في نابس وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر ينجح في إنقاذ ساق رجل ستيني من البتر
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

استمراراً للمتابعة الميدانية..

تعليم غرب غزة تواصل زياراتها التفقدية للمدارس الحكومية والخاصة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:10

تعليم غرب غزة تواصل زياراتها التفقدية للمدارس الحكومية والخاصة
تعليم غرب غزة تواصل زياراتها التفقدية للمدارس الحكومية والخاصة

غزة- الرأي

واصلت مديرية التربية والتعليم غرب غزة زياراتها التفقدية للمدارس الحكومية والخاصة وذلك في اطار التأكد من سلامة الاجراءات الوقائية التي تقوم بها إدارات المدارس للحد من تفشي فايروس كورونا .
حيث قام الدكتور عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم ، والدكتور جمال الفليت مدير الدائرة الفنية ، والأستاذ رفيق عوض رئيس لجنة الطوارئ ، والأستاذ ميسون صالح رئيس قسم التعليم العام بجولة ضمت عدد من المدارس الحكومية علاوة على مدرستي دار السلام ، والمستقبل الخاصتين.
وأكد الدكتور عبد القادر أبو علي أن الزيارات التفقدية لم تنقطع منذ بدء جائحة كورونا وأنها تهدف إلى تفقد الحالة الميدانية ومعالجة أي خلل داخل المدارس.
ودعا د. أبو علي مدراء المدارس والهيئات التدريسية إلى ضرورة الاستمرار في الاجراءات الوقائية وعدم التراخي سيما في ظل تزايد منحنى الإصابات في قطاع غزة.
بدورها أكدت أ. ميسون صالح أن العمل في المدارس الخاصة ورياض الأطفال يسير بالشكل المطلوب ، وشددت على إدارات الرياض بضرورة بذل أقصى الجهود للحفاظ على سلامة الأطفال
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟