وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الاندونيسي: تشغل محطة التحلية الجديدة بقدرة 30 كوب يومياً وكالة الرأي الفلسطينية مختبرات مستشفى الاندونيسي تجري أكثر من (32) ألف فحص مخبري وكالة الرأي الفلسطينية "المتابعة الحكومية" تُشكّل لجنة مشتركة مع المزارعين والتجار وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تبحث سٌبُل التعاون المشترك مع الدفاع المدني وكالة الرأي الفلسطينية "مرور الوسطى" تنظم طابور أركان لعناصرها وكالة الرأي الفلسطينية "التدريب" تفتتح دورة "الأمن والمجتمع" للرتب السيادية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تُطلق مسابقة بحثية دولية حول التطبيع مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفذ 7 مخالصات عمالية بقيمة 13325 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتابع مزارعي دفيئات البندورة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تواصل زياراتها التفقدية للمدارس الحكومية والخاصة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

"صبح" يهيب بالمواطنين أخذ إجراءات الوقاية والسلامة بجدية بالغة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:07

"صبح" يهيب بالمواطنين أخذ إجراءات الوقاية والسلامة بجدية بالغة

غزة- الرأي

أكد منسق تجمع المؤسسات الصحية بغزة الدكتور عبد الناصر صبح،  أن مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في القطاع بالفترة الأخيرة خطير جداً.
وقال منسق تجمع المؤسسات الصحية في تصريح له، اليوم الأربعاء،  إن أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة زادت الضعف مقارنة بنفس الفترة قبل شهر من الآن، متوقعاً ارتفاع عدد المناطق المصنفة حمراء إلى 50 منطقة نتيجة الزيادة الملحوظة.
وأوضح د. صبح أن خلية الأزمة في القطاع قد تتخذ إجراءات صارمة على ضوء ذلك، أهمها الإغلاق الشامل لمنع تفشي فيروس كورونا بصورة أكبر. 
وبين د. صبح: "حجر الأساس لمنع ذلك، هو مدى استجابة المواطن وأخذه إجراءات الوقاية بجدية بالغة"، مضيفاً:" المسئولية تقع على عاتق الجميع المواطن والحكومة والمنظمات الأممية لتثبيط انتشار الفيروس".
وشدد د. صبح على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي فرضتها خلية الأزمة في القطاع، للحفاظ على المنظومة الصحية وإبقائها قادرة على استيعاب أعداد الإصابات والاستجابة بطريقة مهنية وفعالة لإسعاف المصابين.
في المقابل، جدد د. صبح استنكاره للاستهتار الموجود في القطاع وعدم الالتزام بالسلوكيات والإجراءات الوقائية، متخوفاً من الوصول إلى مرحلة عجز المنظومة الصحية عن الاستجابة وانهيارها نتيجة زيادة أعداد الإصابات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية بغزة وكتلة المهندسين تبحثان سبل التعاون المشترك

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟