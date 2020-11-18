"صبح" يهيب بالمواطنين أخذ إجراءات الوقاية والسلامة بجدية بالغة

غزة- الرأي

أكد منسق تجمع المؤسسات الصحية بغزة الدكتور عبد الناصر صبح، أن مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في القطاع بالفترة الأخيرة خطير جداً.

وقال منسق تجمع المؤسسات الصحية في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة زادت الضعف مقارنة بنفس الفترة قبل شهر من الآن، متوقعاً ارتفاع عدد المناطق المصنفة حمراء إلى 50 منطقة نتيجة الزيادة الملحوظة.

وأوضح د. صبح أن خلية الأزمة في القطاع قد تتخذ إجراءات صارمة على ضوء ذلك، أهمها الإغلاق الشامل لمنع تفشي فيروس كورونا بصورة أكبر.

وبين د. صبح: "حجر الأساس لمنع ذلك، هو مدى استجابة المواطن وأخذه إجراءات الوقاية بجدية بالغة"، مضيفاً:" المسئولية تقع على عاتق الجميع المواطن والحكومة والمنظمات الأممية لتثبيط انتشار الفيروس".

وشدد د. صبح على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي فرضتها خلية الأزمة في القطاع، للحفاظ على المنظومة الصحية وإبقائها قادرة على استيعاب أعداد الإصابات والاستجابة بطريقة مهنية وفعالة لإسعاف المصابين.

في المقابل، جدد د. صبح استنكاره للاستهتار الموجود في القطاع وعدم الالتزام بالسلوكيات والإجراءات الوقائية، متخوفاً من الوصول إلى مرحلة عجز المنظومة الصحية عن الاستجابة وانهيارها نتيجة زيادة أعداد الإصابات.