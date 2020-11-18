نقابة مربي الدواجن: سنتوجه للنائب العام وننفي الاتهامات الموجهة للمزارعين

غزة – الرأي:

نفى رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني بقطاع غزة مروان الحلو، كافة ما ورد في الفيديو الذي نشرة الصحفي يوسف حسان، والذي قال به إن المزارعين يسوقون دجاج مريض وميت في الأسواق والمحال التجارية.

وأكد الحلو لـ"إذاعة الرأي" اليوم الأربعاء، أن ما تناوله حسان في الفيديو أضر بالمزارع والمنتج الوطني، مشدداً أن المزارعين بغزة ينتجون الدجاج والحبش وبيض المائدة بجودة عالية، وأن القطاع يحقق اكتفاء ذاتي في هذا المجال.

وقال إن حسان تحدث خلال مقطع الفيديو عن وجود دجاج ميت يتم بيعه من قبل المزارعين، مجدداً عدم صحة هذا الاتهامات، وأن النقابة ووزارة الزراعة تتابع كافة حلقات الإنتاج للدجاج والأدوية التي تعطى له خلال دوره حياته.

وذكر أن كل مزارع بامكانة التواصل مع البيطري الخاص به أو مع بياطرة وزارة الزراعة أو النقابة لإعطاء الأدوية والمضادات الحيوية للدجاج خلال مراحل عمره المختلفة، مؤكداً أنه لا ضرر منها.

وشدد الحلو على أن سلامة المواطن ضرورية وفي سلم أولويات عمل النقابة، مؤكداً عدم قدرة المزارع على تسويق أي سلعة غير صالحة للاستخدام الآدمي، خاصة أن المواطن يشتري الدجاج بنفسه ويتم ذبحه أمام عينيه.

وأكد الحلو أن النقابة أحالت هذه القضية للدائرة القانونية لديها وأنها ستتواصل مع النائب العام، حيث سيتم ملاحقة يوسف حسان قانونياً حتى ولو كان خارج قطاع غزة الآن.

وجدد الحلو رفضه واحتجاجه على ما ورد في الفيديو، مشيراً إلى أن النقابة ستقوم بتسليم كل ما لديها للنائب العام لمتابعة الإجراءات القانونية بحق حسان ومن ساعده، بسبب الضرر الذي ألحقه التقرير بالمزارعين.

وفي ذات السياق قال مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الزراعة فايز أيوب الشيخ، إن الوزارة تعاونت مع الصحفي حسان لإتمام التقرير وطلبت منه اطلاعها عليه قبل النشر، للتأكد من كمال البيان والصورة حول إجراءات الوزارة الرقابية والمجهودات التي تبذلها لضبط ووقف أي مخالفات تمس الصحة العامة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، ومحاربتها للتجاوزات التي ربما لا تذكر ولا يقاس عليها أخطاء "بعض" المخالفين.

وأكد أن الفيديو الذي نشره حسان والتعميم الذي ذكره ظلم الكم الكبير من المرببن والمزارعين والتجار الذين يكدون في مهنتهنم ويتكبدون الخسائر لتوفير المنتج المحلي لشعبنا، علما أن قطاع غزة يستهلك يوميا نحو 80 ألف دجاجة.