بضغطة زر واحدة.. من سيارة كهربائية إلى غرفة للمعيشة

كشفت شركة ”ميني“ لتصنيع السيارات النقاب عن سيارتها المدمجة الجديدة ”Urbanaut“، التي تعمل بالكهرباء وذاتية القيادة، يمكن أن تتحول بضغطة زر إلى ”غرفة معيشة ”.

وأكدت الشركة، خلال فعاليات مجموعة ”NextGen2020″، أنه يمكن أن تكون السيارة على الطريق في غضون عقد من الزمان، حيثُ يكون التوقيت مناسبًا مع حظر متوقع للسيارات التي تعمل بالبنزين والديزل في بريطانيا.

ومن المتوقع أن تعلن بريطانيا حظر جميع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارًا من عام 2030، والسيارات الهجينة اعتبارًا من عام 2035.

وكشفت الشركة، التي تتخذ من أكسفورد مقراً لها، عن سيارة ”ميني أورباناوت“ مع مجموعة من السيارات الصغيرة فائقة السرعة، التي تعمل بالبطارية والمستقلة بشكل كبير، حيثُ تشكل ملاذًا مريحًا للسائقين والركاب مع توفير راحة، مع أريكة في الخلف، وسرير نهاري قابل للطي، وطاولة طعام.

وأوضحت الشركة، خلال الفعاليات التي نظمتها الشركة الألمانية ”بي إم دبليو“، كيف أن تسريع التكنولوجيا الفائقة وتغيير المواقف الاجتماعية يؤديان إلى خلق جيل جديد من السيارات الخضراء الخالية من الانبعاثات مع أجزاء داخلية من الجلد النباتي، وأجزاء مصنوعة من معادن ومواد وبلاستيك.

ويمكن لسيارة ”Urbanaut“ الكهربائية أن تكون ثورية في عام 2030، كما توفر بيئة مثالية للرحلات، حيثُ يمكن تحويلها إلى غرفة معيشة بضغطة زر واحدة.

ويبلغ طول ”Urbanaut“ 14 قدمًا و8 بوصات، وهو أطول بحوالي 7 بوصات من ”Mini Clubman“، كما تم تصميم العجلات على غرار تلك الموجودة على ألواح التزلج لإبراز رشاقتها وتطورها المصغر غير المطابق، كما أن السيارة متصلة بشبكة ”wi-fi“ بالكامل.