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سلطعون صيني يهاجم منزل سيدة ألمانية والشرطة تتدخل

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:43

سلطعون صيني يهاجم منزل سيدة ألمانية والشرطة تتدخل
سلطعون صيني يهاجم منزل سيدة ألمانية والشرطة تتدخل

فوجئت سيدة ألمانية داخل منزلها بحركة لـكائن حي غريب مما تتسبب في صدمتها ولجأت إلى الشرطة كي تنقذها بسبب حالة الذعر التي دخلت فيها.

وبحسب ضابط الشرطة في جنوب ألمانيا أنه تسلل سلطعون القفاز الصيني الكبير إلى منزل امرأة من الشرفة عبر الباب المفتوح مما تسبب في صدمتها.

ووصول طول السلطعون الصيني 25 سم أي ما يقارب 10 بوصات وهو الأمر الذي جعل في البداية صعوبة التعامل معه من قبل السيدة.

وقالت شرطة منطقة فرايبورغ في ألمانيا إنها تلقت مكالمة تفيد بغزو المنزل من كائن غير مرغوب فيه في بلدة أونتيرلاوترينجن القريبة من الحدود السويسرية ولكن قبل وصولهم كانت السيدة حاولت الاعتماد على نفسها والتخلص من السلطعون وقامت بوضع سلة قمامة مقلوبة رأساً عليه.

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