الطقس: أجواء دافئة اليوم وماطرة غدًا

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة بارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق خاصة الشمالية وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم السبت المقبل غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على مختلف المناطق خاصة الشمالية وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا وفي ساعات المساء و الليل تضعف فرصة سقوط الامطار، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما الأحد، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على مختلف المناطق خاصة في ساعات المساء والليل وقد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.