الاحتلال يعتقل شابين ويداهم منزلين بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر الخميس، شابين من مدينتي القدس وطوباس، فيما داهمت منزلين بالخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الشاب أشرف السلايمة من بيت حنينا بالقدس، والشاب يوسف جمال صوافطة من طوباس أثناء عبوره عن حاجز الحمرة، الليلة الماضية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت داهمت عدة أحياء بمدينة الخليل وفتشت منزل الصحفي رائد أبو ارميلة في المنطقة الجنوبية وعبثت بمحتوياته، كما داهمت منزل المواطن محمود سالم لهروش في بلدة يطا، وفتشته.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية مفاجئة عند مدخلي بلدتي بني نعيم وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.