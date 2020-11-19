السلطة تُعيد سفيريها إلى الإمارات والبحرين

رام الله- الرأي

أعلن مصدر دبلوماسي فلسطيني أمس الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية قررت إعادة سفيريها إلى الإمارات والبحرين بعد استدعائهما قبل نحو شهرين للتشاور عقب توقيعهما اتفاق تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء "شينخوا"، إنه بعد التشاور في القيادة الفلسطينية جرى اتخاذ قرار بعودة السفيرين إلى أبوظبي والمنامة وأن هذا الوقت يكفي لإيصال رسالة الاحتجاج للدولتين.

وذكر المصدر أن الاستدعاء للسفيرين الفلسطينيين كان بغرض التشاور وإيصال رسالة احتجاج ولم يكن سحب نهائي، كما أن السفارتين كانتا تعملان بشكل طبيعي.

وبحسب المصادر فإنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس جرى اتخاذ القرار بعودة السفيرين، ووصل سفير فلسطين لدى البحرين فعلًا إلى المنامة بينما قد يصل اليوم الخميس أو بعد غد الجمعة السفير إلى الإمارات.

وقررت السلطة الفلسطينية في 13 أيلول/ سبتمبر الماضي استدعاء السفير الفلسطيني لدى أبوظبي احتجاجًا على إعلان البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات الإسرائيلية - الإماراتية، واتخذت الخطوة نفسها لاحقًا بعد تطبيع البحرين العلاقات مع "إسرائيل".