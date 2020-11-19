النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2681) الخميس 19/11/2020

10:36"السراج" يطلع وفداً برلمانياً على جهود بلدية غزة في مواجهة كورونا

10:46الصحة: ارتفاع أعداد إصابات كورونا في غزة مؤشر خطير جدًا

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