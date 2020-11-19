النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2681) الخميس 19/11/2020
أخبار فلسطينية
- فلسطين تدخل مربع الخطر الشديد: 9 وفيات ونحو 1250إصابة بكورونا … وغزة تلوّح…
- حماس: تنسيق السلطة مع إسرائيل سيعمق التطبيع
- فتح وحماس تنهيان جولة مباحثات في القاهرة دون الوصول لحلول نهائية
- مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس
- السلطة الفلسطينية تعتزم إعادة سفيريها إلى الإمارات والبحرين"
- 141 إصابة بكورونا في القدس وتحذير أممي من "عواقب كارثية" لانتشار الفيروس بغزة
- معروف: لم يتخذ أي قرار بالإغلاق الشامل لقطاع غزة
أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يسعى لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية شمالي القدس قبل انتهاء ولاية ترامب
- إسرائيل تنشر أول فيديو لاستهداف مواقع عسكرية في سوريا
- الصحة الإسرائيلية: 426 إصابة بكورونا و1.5% من الفحوصات مُوجبة
- نتنياهو: علاقاتنا مع البحرين قديمة؛ الزياني: نسعى لتعزيز التعاون
- إعلام إسرائيلي: هكذا يصبح "التنسيق الأمني" الأداة "اليتيمة" بيد القيادة الفلسطينية
- غانتس: استئناف التنسيق مع السلطة مصلحة مشتركة.. ويوجه رسالة للقيادة الفلسطينية
اخبار دولية
- يونيسف تحذر من إمكانية ظهور "جيل ضائع" من الأطفال بسبب كورونا
- بريطانيا تدين الاستيطان الجديد بالضفة المحتلة
- دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن: نشعر بالقلق إزاء التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- نتنياهو يسعى لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية شمالي القدس قبل انتهاء ولاية ترامب
- فلسطين تدخل مربع الخطر الشديد: 9 وفيات ونحو 1250إصابة بكورونا … وغزة تلوّح…
- حماس: تنسيق السلطة مع إسرائيل سيعمق التطبيع
- غزة.. تحذير أممي من “عواقب كارثية” لانتشار كورونا
- مسؤول فلسطيني: قرار رئاسي بعودة سفيرينا إلى الإمارات والبحرين
- قوات الاحتلال تستدعي وزير القدس للتحقيق وتواصل حرب الاستيطان بالضفة وتنذر بهدم منازل…
- السفير الفلسطيني لقادة الأمم المتحدة: منازل المواطنين تتعرض لتدمير عقابي ممنهج من الاحتلال
- فتح وحماس تنهيان جولة مباحثات في القاهرة دون الوصول لحلول نهائية
الشرق الأوسط
- رسالة قصيرة من «المنسّق» تنهي القطيعة بين السلطة وإسرائيل
- الغارات الإسرائيلية على دمشق تعمدت عدم إصابة مسؤولين إيرانيين
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الاخبار اللبنانية
- إسدال الستارة على التفاهمات الفلسطينية: رام الله تستعدّ لـ«مصالحة» المُطبّعين
- وزير خارجية البحرين في القدس: وَرَثة السادات يحيون نهجه
- تجدّد الاعتداءات الإسرائيليّة في العمق السوريّ: رسائل الردع المتصدّع
الخليج الإماراتية
- قصف إسرائيلي على أهداف قرب دمشق يوقع قتلى وجرحى
الاهرام المصرية
- يونيسف تحذر من إمكانية ظهور "جيل ضائع" من الأطفال بسبب كورونا
- رويترز": وصول أول وفد حكومي بحريني لإسرائيل على متن أول رحلة لطيران الخليج لتل أبيب
- ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في سوريا إلى عشرة قتلى سوريين وأجانب
الشروق المصرية
- نتنياهو يسعى لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية شمال القدس قبل انتهاء ولاية ترامب
- إسرائيل تنشر أول فيديو لاستهداف مواقع عسكرية في سوريا
الغد الأردنية
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- نائل البرغوثي..41 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي
- غزة:4 وفيات و600 إصابة بفيروس كورونا
- الجامعات العربية تنتج 400 بحث علمي حول كورونا
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الشرق القطرية
- المنسق الأممي لعملية السلام يجدد دعوته لوقف مصادرة الممتلكات الفلسطينية
- إشتية: صفقة القرن ستغادر البيت الأبيض مع ترامب
- مستوطنون يعتدون على الحرم الإبراهيمي
- الإمارات وإسرائيل تقيمان "صلاة مشتركة" لمواجهة كورونا!
- الاحتلال الإسرائيلي يستدعي وزير شؤون القدس الفلسطيني للتحقيق
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يداهم منزلين في الخليل
- بريطانيا تدين الاستيطان الجديد بالضفة المحتلة
- حماس: تنسيق السلطة مع الاحتلال الإسرائيلي سيعمق التطبيع
- دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن: نشعر بالقلق إزاء التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم
- ملادينوف: (إسرائيل) شردت 73 شخصا من منازلهم الشهر الحالي
- قبها يطالب بتشكيل مجموعات ضغط على السلطة لوقف التعاون مع الاحتلال
- معروف: لم يتخذ أي قرار بالإغلاق الشامل لقطاع غزة
القدس
- شابة من غزة تستخدم "الصوف" للإبداع في تشكيل لوحاتٍ فنية
- الاحتلال يعتقل شاباً من بيت لحم بعد استدعائه للمقابلة
- جمهوريون بمجلس الشيوخ يطالبون ترامب بالسماح بوَسم "صُنع في إسرائيل" لبضائع المستوطنات
- إصابة بحادث سير ذاتي في بيت لحم
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الحياة الجديدة
· 41 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
· مخابرات الاحتلال تستدعي وزير شؤون القدس للتحقيق
· "التعاون الإسلامي" تدين قرار إسرائيل بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة
صحيفة الأيام
- إصابات خلال تظاهرات ومواجهات في البيرة استنكاراً لزيارة بومبيو مستوطنةً...
- »حملة دهم واقتحام في محافظات عدة إغلاق طرق زراعية ووقف بناء منازل
- »مستوطنون ينصبون شمعداناً فوق "الإبراهيمي" وآخرون ينفذون اقتحاماً جديدا...
- »الأردن: 8 آلاف إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد
- »"كورونا" في فلسطين: وفاة تسعة مواطنين وحصيلة الإصابات اليومية ترتفع إلى...
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وكالة الرأي
- طوارئ نابلس: ازدياد ملحوظ بأعداد الإصابات بكورونا
- الإعلام الحكومي يُبين حقيقة الحديث عن إغلاق شامل في غزة
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- "المتابعة الحكومية" تُشكّل لجنة مشتركة مع المزارعين والتجار
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وكالة صفا
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- وعدم توفير مستلزمات الوقاية من كورونا..نقابة الأطباء: مطالبات بإقالة وزيرة الصحة بسبب الإهمال والتقصير
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وكالة سما
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وكالة فلسطين اليوم
د. عليان: وجود السلطة يهدد الحقوق الفلسطينية وإعادة علاقتها مع الاحتلال ليس مُفاجئاً
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عرب 48
- مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس
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- 141 إصابة بكورونا في القدس وتحذير أممي من "عواقب كارثية" لانتشار الفيروس بغزة
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- الصحة الإسرائيلية: 426 إصابة بكورونا و1.5% من الفحوصات مُوجبة
- نتنياهو: علاقاتنا مع البحرين قديمة؛ الزياني: نسعى لتعزيز التعاون
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وكالة وفا
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- 2000م مجهول يطلق النار على أحد أعضاء الهيئة الدبلوماسيّة الصهيونية في عمّان و يصيبه بجروح
- 1998م الحكومة الصهيونية تقرر المرحلة الأولى لإعادة الانتشار وفق اتفاقية "واي ريفر" والولايات المتحدة تمنح إسرائيل مبلغ ملياري دولار لتغطية نفقات الانسحاب ينفذ بشكل فوري مع بعض العراقيل الصعوبات.
- 1977م الرئيس المصري أنور السادات يتخذ أمراً خطيراً وصعباً وهو زيارته إلى فلسطين، ولقاؤه القادة الصهاينة، وبداية عملية السلام مع إسرائيل وقد أثارت هذه الزيارة استنكاراً عربياً وفلسطينياً لما تعنه من مخاطر على الأمن العربي.
- 1977 م الرئيس المصري محمد أنور السادات (1918 - 1981) يزور الدولة العبرية في أول زيارة علنية لرئيس عربي إليها، ويجتمع بقادتها، ويلقي خطاباً أمام البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي، وقد ساد امتعاض عارم في المستويات الرسمية والشعبية العربية والإسلامية بسبب تلك الزيارة.
- 1974م عملية بيسان حيث قامت مجموعة الشهيد صقر عبد العزيز إحدى المجموعات الفدائية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتنفيذ عملية الشهيدة منتهى الحوراني، التي استشهدت تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية، أثناء حرب حزيران 1967.
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