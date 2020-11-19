وكالة الرأي الفلسطينية "السراج" يطلع وفداً برلمانياً على جهود بلدية غزة في مواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: تشكيل لجنة فنية مشتركة لفحص صهاريج الوقود بغزة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق بـ 375 قضية وتوقف 77 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية غزة تسجّل حالتي وفاة و368 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية صرف دفعة من مكافأة الثانوية العامة لعام 2019/2020 بقيمة 25% وكالة الرأي الفلسطينية خبير أوبئة: عواقب وخيمة تنتظر غزة لازدياد الإصابات بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تعقد اجتماعاً لمتابعة سير العمل في ظل كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تزود مستشفى الأوروبي بمحطة أوكسجين خامسة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2681) الخميس 19/11/2020 وكالة الرأي الفلسطينية السلطة تُعيد سفيريها إلى الإمارات والبحرين
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2681) الخميس 19/11/2020

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:31

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2681) الخميس 19/11/2020

 

أخبار فلسطينية

 

 

أخبار إسرائيلية

 

 

 اخبار دولية

 

 

 

اخبار عربية

 

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

 

الصحف العربية

القدس العربي  

 الشرق الأوسط

 

الاخبار اللبنانية

 

 

 الخليج الإماراتية

  • قصف إسرائيلي على أهداف قرب دمشق يوقع قتلى وجرحى

الاهرام المصرية

  • يونيسف تحذر من إمكانية ظهور "جيل ضائع" من الأطفال بسبب كورونا
  • رويترز": وصول أول وفد حكومي بحريني لإسرائيل على متن أول رحلة لطيران الخليج لتل أبيب
  • ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في سوريا إلى عشرة قتلى سوريين وأجانب

 

الشروق المصرية

  •  

 

 الغد الأردنية

 

 الشرق القطرية

 

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

 

القدس

  • شابة من غزة تستخدم "الصوف" للإبداع في تشكيل لوحاتٍ فنية
  • الاحتلال يعتقل شاباً من بيت لحم بعد استدعائه للمقابلة
  • جمهوريون بمجلس الشيوخ يطالبون ترامب بالسماح بوَسم "صُنع في إسرائيل" لبضائع المستوطنات
  • إصابة بحادث سير ذاتي في بيت لحم
  • طوارئ نابلس: ازدياد ملحوظ في إصابات كورونا

 

الحياة الجديدة

·         41 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

·         مخابرات الاحتلال تستدعي وزير شؤون القدس للتحقيق

·         "التعاون الإسلامي" تدين قرار إسرائيل بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة

 

صحيفة الأيام

 

 

وكالة الرأي

 وكالة صفا

 

وكالة سما

 

وكالة فلسطين اليوم

عرب  48

 

 

 

وكالة وفا

 

حدث في مثل هذا اليوم

  • 19 تشرين ثاني (نوفمبر)
  • 2004م نجاة القائد القسامي غانم الحشاش من محاولة اغتيال في رفح جنوبي قطاع غزة
  • 2003م مجلس الأمن يتبنى خطة (خارطة الطريق) بالإجماع
  • 2000م مجهول يطلق النار على أحد أعضاء الهيئة الدبلوماسيّة الصهيونية في عمّان و يصيبه بجروح
  • 1998م الحكومة الصهيونية تقرر المرحلة الأولى لإعادة الانتشار وفق اتفاقية "واي ريفر" والولايات المتحدة تمنح إسرائيل مبلغ ملياري دولار لتغطية نفقات الانسحاب ينفذ بشكل فوري مع بعض العراقيل الصعوبات.
  • 1977م الرئيس المصري أنور السادات يتخذ أمراً خطيراً وصعباً وهو زيارته إلى فلسطين، ولقاؤه القادة الصهاينة، وبداية عملية السلام مع إسرائيل وقد أثارت هذه الزيارة استنكاراً عربياً وفلسطينياً لما تعنه من مخاطر على الأمن العربي.
  • 1977 م الرئيس المصري محمد أنور السادات (1918 - 1981) يزور الدولة العبرية في أول زيارة علنية لرئيس عربي إليها، ويجتمع بقادتها، ويلقي خطاباً أمام البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي، وقد ساد امتعاض عارم في المستويات الرسمية والشعبية العربية والإسلامية بسبب تلك الزيارة.
  • 1974م عملية بيسان حيث قامت مجموعة الشهيد صقر عبد العزيز إحدى المجموعات الفدائية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتنفيذ عملية الشهيدة منتهى الحوراني، التي استشهدت تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية، أثناء حرب حزيران 1967.
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

علماء فلسطين تنظم حفل اختتام المخيم الشرعي على بصيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟