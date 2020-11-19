الصحة تزود مستشفى الأوروبي بمحطة أوكسجين خامسة

غزة- الرأي

قال م. راني أبو سمرة مدير دائرة الهندسة والصيانة في مستشفى غزة الاوروبي، إنه وبقرار من وزارة الصحة، تم نقل محطة جديدة لتوليد الأوكسجين في المستشفى، وذلك لتوفير الكميات الكبيرة من الأوكسجين والتي يحتاجها مرضى "كورونا" بالمستشفى.

وأكد م. أبو سمرة على أن المستشفى سابقاً وفي الوضع الطبيعي كان يعمل بمحطتين فقط ومع بداية جائحة كورونا تم نقل محطة ثالثة، مشيراً إلى أنه وبعد ازدياد عدد الاصابات في الآونة الاخيرة أصبح عدد المحطات أربعة، فيما صدر قرار بنقل محطة خامسة.

وأضاف: "أهم دوافع زيادة محطات الاوكسجين هو الارتفاع الملحوظ بعدد إصابات " كوفيد 19 "، وزيادة السعة السريرية داخل المستشفى وحاجة المرضى للأوكسجين بشكل كبير."

وطالب م. أبو سمرة المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية حتى لا يكونوا سبباً في إنهاك امكانيات وقدرات الطواقم الصحية.