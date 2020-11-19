وكالة الرأي الفلسطينية "السراج" يطلع وفداً برلمانياً على جهود بلدية غزة في مواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: تشكيل لجنة فنية مشتركة لفحص صهاريج الوقود بغزة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق بـ 375 قضية وتوقف 77 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية غزة تسجّل حالتي وفاة و368 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية صرف دفعة من مكافأة الثانوية العامة لعام 2019/2020 بقيمة 25% وكالة الرأي الفلسطينية خبير أوبئة: عواقب وخيمة تنتظر غزة لازدياد الإصابات بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تعقد اجتماعاً لمتابعة سير العمل في ظل كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تزود مستشفى الأوروبي بمحطة أوكسجين خامسة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2681) الخميس 19/11/2020 وكالة الرأي الفلسطينية السلطة تُعيد سفيريها إلى الإمارات والبحرين
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

نظرا لازدياد الإصابات

الصحة تزود مستشفى الأوروبي بمحطة أوكسجين خامسة

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:33

الصحة تزود مستشفى الأوروبي بمحطة اكسجين خامسة
الصحة تزود مستشفى الأوروبي بمحطة اكسجين خامسة

غزة- الرأي

قال م. راني أبو سمرة مدير دائرة الهندسة والصيانة في مستشفى غزة الاوروبي، إنه وبقرار من وزارة الصحة، تم نقل محطة جديدة لتوليد الأوكسجين في المستشفى، وذلك لتوفير الكميات الكبيرة من الأوكسجين والتي يحتاجها مرضى "كورونا" بالمستشفى.

وأكد م. أبو سمرة على أن المستشفى سابقاً وفي الوضع الطبيعي كان يعمل بمحطتين فقط ومع بداية جائحة كورونا تم نقل محطة ثالثة، مشيراً إلى أنه وبعد ازدياد عدد الاصابات في الآونة الاخيرة أصبح عدد المحطات أربعة، فيما صدر قرار بنقل محطة خامسة.

وأضاف: "أهم دوافع زيادة محطات الاوكسجين هو الارتفاع الملحوظ بعدد إصابات " كوفيد 19 "، وزيادة السعة السريرية داخل المستشفى وحاجة المرضى للأوكسجين بشكل كبير."

وطالب م. أبو سمرة المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية حتى لا يكونوا سبباً في إنهاك امكانيات وقدرات الطواقم الصحية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

علماء فلسطين تنظم حفل اختتام المخيم الشرعي على بصيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟