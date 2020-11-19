النيابة العامة تحقق بـ 375 قضية وتوقف 77 متهمًا

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، أمس الأربعاء، تحقيقاً في 375 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للأمن والاستقرار المجتمعي فى ظل جائحة كورونا التى يمر بها القطاع.

وذكرت النيابة أنه تم تسجيل قضية واحدة تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسد، كما تم تسجيل 40 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي .

وأضافت أنه تم تسجيل 336 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأفادت بأنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 77 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.

وأكدت النيابة العامة استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.