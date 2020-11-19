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"السراج" يطلع وفداً برلمانياً على جهود بلدية غزة في مواجهة كورونا

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:36

"السراج" يطلع وفداً برلمانياً على جهود بلدية غزة في مواجهة كورونا

غزة- الرأي

أطلع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج،  وفدًا برلمانيًا من كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية على جهودها لمكافحة جائحة كورونا – كوفيد 19، والحد من انتشاره، والأزمة المالية التي تعصف بالبلدية وتداعياتها على أعمالها اليومية لخدمة سكان المدينة.


جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية في المقر الرئيس وسط مدينة غزة، حضره أعضاء المجلس البلدي بدر صبرة ومصطفى قزعاط، وضم الوفد الزائر كلاً من رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية د. محمود الزهار ونائبه د. مروان أبو راس والنائب المستشار محمد فرج الغول.


وأكد د. السراج أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على دعم وتنفيذ المشاريع الخدماتية والتنموية التي تخدم أبناء شعبنا الفلسطيني، وانعكست سلبًا على ايرادات البلدية وقدرة طواقمها على تقديم الخدمات بالشكل المطلوب، داعياً جميع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية إلى الوقوف بجانب البلدية في هذا الوقت العصيب.


من جانبه؛ أشاد الوفد بجهود بلدية غزة والطواقم العاملة وما تقدمه من خدمات للمواطنين في سبيل التخفيف عنهم في ظل الحصار الخانق الذي يعيشه أبناء شعبنا في القطاع الساحلي منذ سنوات طويلة، وأكد دعمه ومساندته للبلدية في ظل الأزمة المالية.


وفي نهاية الزيارة قدم وفد كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية درع الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المجلس البلدي على جهودهم في خدمات أبناء شعبنا، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.
 

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