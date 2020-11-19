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علماء فلسطين تنظم حفل اختتام المخيم الشرعي على بصيرة

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:42

علماء فلسطين تنظم حفل اختتام المخيم الشرعي على بصيرة
علماء فلسطين تنظم حفل اختتام المخيم الشرعي على بصيرة

غزة- الرأي

نظمت رابطة علماء فلسطين، حفل اختتام للمشاركين في المخيم الشرعي على بصيرة، امس الأربعا، في مقر الرابطة الرئيس بمدينة غزة.

وذلك بحضور النائب د. مروان أبو راس رئيس رابطة علماء فلسطين، و د. محمد علوش نائب رئيس دائرة الإفتاء بالرابطة، وعدد من المشاركين بالمخيم.

حيث عبر د. مروان أبو راس عن سعادته وتقديره لالتزام المشاركين في محاضرات المخيم الشرعي على بصيرة، وثمن جهودهم المبذولة لحرصهم على تناول العلوم الشرعية وتعلمها وفهمها والاستزادة منها، وقال: تسعى الرابطة بكل الوسائل المتاحة لنشر العلوم الشرعية، وأعلن أن الرابطة ستعقد خلال الأسبوع المقبل دورة فقهية بعنوان: فقه النوازل، وحث الجميع على استثمار أوقات الحجر المنزلي وأوقات فراغهم في تعلم ما هو نافع ومفيد، وتعلم العلوم الشرعية.

وقال إن أول أربع محاضرات من المخيم الشرعي على بصيرة تناولت موضوعات في القرآن الكريم والحديث الشريف تم تنفيذها في قاعة المسجد العمري الكبيرة بمدينة غزة وسط حضور قرابة مائتين طالب، ولكن بعد جائحة كورونا تم استئناف المخيم الشرعي عبر تطبيق الزوم، ومن خلاله نفذت خمس محاضرات في الفقه والعقيدة والتاريخ.

 

وقد لاقى المخيم القبول من المشاركين؛ وعبروا عن سعادتهم بمثل هذه الأنشطة واستعدادهم للمشاركة في الأنشطة العلمية الشرعية المقبلة.

 

وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على الطلاب المشاركين في المخيم وإهدائهم حقيبة تحتوي على بعض من الإصدارات العلمية الشرعية للرابطة.

علماء فلسطين تنظم حفل اختتام المخيم الشرعي على بصيرة 3 (10)
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علماء فلسطين تنظم حفل اختتام المخيم الشرعي على بصيرة

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