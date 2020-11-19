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الصحة: ارتفاع أعداد إصابات كورونا في غزة مؤشر خطير جدًا

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:46

غزة- الرأي

قال مدير دائرة مكافحة العدوى بوزارة الصحة بغزة رامي العبادلة، إن زيادة أعداد المناطق المصنفة حمراء، وارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير بقطاع غزة مؤشر خطير جداً.

وأضاف العبادلة في تصريح وصل "الرأي": "أن وجود كورونا في المجتمع وعدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية نذير خطر، ومن المتوقع أن يكون عدد كبير من المواطنين يحتاجون إلى أقسام العناية المركزة وحالات تصنف ما بين خطيرة وحرجة مما سيزيد الوضع سوءا في أقسام المستشفيات والقدرة على التعامل مع هذه الحالات".

وأكد أنه في حال ازدياد حالات الإصابة بالفيروس، وعدم قدرة وزارة الصحة الاستيعابية على التعامل معها ستكون هناك توصية بشدة نحو الإغلاق الشامل لقطاع غزة لتخفيض المنحنى الوبائي في القطاع.

وأهاب العبادلة، بالمواطنين بالوقوف عند مسؤولياتهم والإلتزام بإجراءات السلامة والوقاية لحماية المجتمع من خطر الوباء.

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