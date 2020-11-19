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الشرطة تغلق 96 منشأة وتحرر317 مُخالفة لعدم ارتداء الكمامة

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:47

الشرطة تغلق 96 منشأة وتحرر317 مُخالفة لعدم ارتداء الكمامة
الشرطة تغلق 96 منشأة وتحرر317 مُخالفة لعدم ارتداء الكمامة

غزة- الرأي

أكدت الشرطة الفسطينية على مواصلة إداراتها في تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وضمان سلامتهم، وذلك في ظل المتابعة اليومية لجهاز الشرطة للإجراءات التي تفرضها وزارة الداخلية لمنع انتشار فيروس كورونا داخل قطاع غزة .

 حيث أغلقت المباحث 96 منشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة ، وحررت تعهدات على 10 منشأة بعدم التكرار ، كما وحررت 13 تعهدات على مواطنين لمخالفتهم إجراءات الوقاية ، وأنهت 23 تجمعات لمواطنين منها بيوت عزاء وأفراح ، وأوقف المباحث العامة 10 مواطنين قاموا بمخالفة إجراءات الوقاية .

وفي ذات السياق، حررت  شرطة المرور والنجدة 115 مخالفة حظر التجوال ، وقامت بتحرير 317 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين أو المواطنين ، و بحجز 8 مركبات لخروجها في وقت حظر التجوال مساءً .

وكان دور شرطة البلديات في ظل هذه الإجراءات متابعة الأسواق وإزالة البسطات العشوائية فقد قامت بإغلاق 4 محلات مخالفة لإجراءات السلامة،وإزالة البسطات العشوائية الغير ملتزمة بإجراءات السلامة والوقاية حيث أزالت 240 بسطة مخالفة، وأوقفت 15 مواطن مخالف لإجراءات السلامة في السوق .

وأشار تقرير الشرطة خلال ألـــ24 ساعة الماضية إلى أن قوات التدخل وحفظ النظام أوقفت 40سيارة مخالفة لإجراءات السلامة ، وقامت بتأمين 18 محجر وحاجز ،وألقت القبض على 11 مواطنين قاموا بمخالفة إجراءات السلامة العامة.

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