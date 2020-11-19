لجنة الطواريء المركزية في التعليم يتفقد عدة مدارس بمديرية شرق غزة

غزة- الرأي

تفقد م. حاتم غيث رئيس لجنة الطوارئ بوزارة التربية والتعليم، برفقة أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم، و م. أحمد الصالحي رئيس قسم الأبنية والمشاريع بالمديرية، مدارس مديرية تعليم شرق غزة.

وأطلع أ. نور الدين م. غيث على الإجراءات المتبعة في تنفيذ خطة العودة الآمنة للمدارس بمراحلها الثلاثة، مبيناً دور الإدارات والهيئات التدريسية ولجان الطوارئ بالمديرية والمدارس، في تنفيذ الخطة وفق البروتوكول الصحي المعمول به، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية شملت مدرستي حسن النخال (أ) للبنين، وعين جالوت (أ) للبنات ومرافقهما، للتأكد من اتباع سبل الوقاية، وإجراءات السلامة الصحية، في ظل جائحة كورونا.

وأشاد م. غيث بإجراءات السلامة المتبعة في المدارس، داعياً إلى تعزيز الالتزام لدى الطلبة، وتكثيف الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا، لضمان استمرار التعليم الوجاهي وتجنب إغلاق المدارس.

بدوره أثنى أ. نور الدين على زيارة رئيس لجنة الطوارئ بالوزارة للمدارس، مثمناً جهود الوزارة ولجنة الطوارئ المركزية فيها لخدمة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة خالية من فيروس كورونا.

