طالبات مدرسة فهمي الجرجاوي ينفذن لقاءات تدريبية عن بُعد

غزة- الرأي

قامت مجموعة من طالبات مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية للبنات بتنفيذ لقاءات تدريبية عن بعد بمشاركة متدربين من فلسطين و خارجها و يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الأمان الرقمي التي أطلقتها المدرسة في وقت سابق .

و بينت أ. ياسمين الطرشاوي مديرة المدرسة أن هذه اللقاءات التدريبية التي تمت عبر الزووم يشارك فيها نحو " ٨٥" متدربا ما بين مشرفين تربويين و معلمين و طلاب حيث تتمحور موضوعاتها حول" اعداد و تصميم محتوي رقمي تعليمي" لافتة أنها ستستمر لمدة شهر كامل ضمن لقاءات تنفذ اسبوعيا و أكدت أ. الطرشاوي أن أول لقاء من هذه اللقاءات التدريبية قامت بتفيذه الطالبة رسيل حسين و الذي تمحور حول برنامج "animaker"لعمل رسوم متحركة و تصميم دروس تفاعلية مبينة أن اللقاء شهد تفاعلا و اشادة و اسعة من قبل المشاركين الذين ابدوا اعجابهم بمهارات الطالبة العالية في التصميم و نوهت أ. الطرشاوي أن الهدف من قيام الطالبات بتنفيذ هذه اللقاءات التدريبية صقل شخصيات الطالبات و جعل منهن قائدات بالاضافة الي امتلاك الطالبات مهارات عالية هذا و أشارت أ. الطرشاوي انه تم عمل مجموعات واتس لتزويد المتدربين بتسجيلات اللقاءات و روابط مفيدة و مواقع هامة.

