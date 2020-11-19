الاحتلال يهدم منزلًا باللد

هدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزلا في حي "شنير" بمدينة اللد بالداخل المحتل بحجة البناء دون ترخيص.
وقالت مصادر محلية، إن المنزل يعود لعائلة شعبان ومكون من طابقين.
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19 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:34
الداخل المحتل - الرأي
هدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزلا في حي "شنير" بمدينة اللد بالداخل المحتل بحجة البناء دون ترخيص.
وقالت مصادر محلية، إن المنزل يعود لعائلة شعبان ومكون من طابقين.
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