الاحتلال يهدم منزلًا باللد

الداخل المحتل - الرأي

هدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزلا في حي "شنير" بمدينة اللد بالداخل المحتل بحجة البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر محلية، إن المنزل يعود لعائلة شعبان ومكون من طابقين.