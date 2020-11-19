تعليم شمال غزة :وفد تعليمي يتفقد روضة "براعم الأقصى"

غزة- الرأي

تفقد وفد رفيع من مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، روضة براعم الأقصى، وذلك للاطلاع على سير العمل فيها في أعقاب استئناف عمل رياض الأطفال



وضم الوفد، مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم التعليم العام أ. تحرير المصري، ومشرفة رياض الأطفال أ. نادية النميلات.



وقد أعرب وفد المديرية عن ارتياحه من سير العمل في الروضة وفقا لإجراءات الوقاية والسلامة من فايروس "كورونا"، متمنيًا السلامة التامة للجميع.



وأكد الوفد على ضرورة الالتزام والتقيد التام بالتعليمات الخاصة بالتعامل مع الجائحة، مثل ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، واستخدام المعقمات كونها تعتبر الخط الدفاعي الأول في مواجهة الفايروس، بالإضافة إلى تقسيم دوام الأطفال إلى مجموعتين لضمان التباعد الاجتماعي.



من جانبها، رحبت مديرة الروضة أ. أسماء شاهين بوفد المديرية، مثمنًة حرصهم على سلامة الأطفال وسلامة الإجراءات المتبعة لمواجهة الجائحة.

