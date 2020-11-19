وكالة الرأي الفلسطينية شرطة البلديـــات تُرافق البلدية في مهمة "فتح شارعين" بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل وكالة الرأي الفلسطينية زراعة شمال غزة تتابع عملية فحص ومتابعة الاعلاف وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والاقتصاد تُغلق ورش تصنيع أعلاف مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الحرتاني في الشمال تدشن قناة تعليمية على "اليوتيوب" وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة :وفد تعليمي يتفقد روضة "براعم الأقصى" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم157 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تناقش مع بلدية غزة مشاكل أصحاب الحرف والصناعات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلًا باللد
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تعليم شمال غزة :وفد تعليمي يتفقد روضة "براعم الأقصى"

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:47

تعليم شمال غزة :وفد تعليمي يتفقد روضة "براعم الأقصى"
تعليم شمال غزة :وفد تعليمي يتفقد روضة

غزة- الرأي

تفقد وفد رفيع من مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، روضة براعم الأقصى، وذلك للاطلاع على سير العمل فيها في أعقاب استئناف عمل رياض الأطفال


وضم الوفد، مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم التعليم العام أ. تحرير المصري، ومشرفة رياض الأطفال أ. نادية النميلات.


وقد أعرب وفد المديرية عن ارتياحه من سير العمل في الروضة وفقا لإجراءات الوقاية والسلامة من فايروس "كورونا"، متمنيًا السلامة التامة للجميع.


وأكد الوفد على ضرورة الالتزام والتقيد التام بالتعليمات الخاصة بالتعامل مع الجائحة، مثل ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، واستخدام المعقمات كونها تعتبر الخط الدفاعي الأول في مواجهة الفايروس، بالإضافة إلى تقسيم دوام الأطفال إلى مجموعتين لضمان التباعد الاجتماعي.


من جانبها، رحبت مديرة الروضة أ. أسماء شاهين بوفد المديرية، مثمنًة حرصهم على سلامة الأطفال وسلامة الإجراءات المتبعة لمواجهة الجائحة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

علماء فلسطين تنظم حفل اختتام المخيم الشرعي على بصيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟