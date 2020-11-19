الإعلام تنظم حملة إلكترونية حول مخاطر الاستهتار بكورونا

غزة- الرأي

نظمت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الخميس، حملة إلكترونية توعوية حول مخاطر الاستهتار بفيروس كورونا وسبل الوقاية منه بالتعاون مع فريق PalConnect.

وحضر إطلاق حملة التغريد لفيف من الصحفيين ونشطاء الإعلام الجديد للمشاركة في الحملة والنشر على الوسم الخاص #استهتارك_سيقتل_أحبابك.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن الهدف الرئيسي من حملة التغريد هو نشر التوعية للمواطنين من مخاطر فيروس كورونا وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والالتزام بتعليمات الجهات الرسمية الصادرة عنها في مواجهة جائحة كورونا.

وأشار معروف إلى أن الحملة تهدف للتعريف بفيروس كورونا والأعراض الناتجة عنه وكيفية الوقاية من انتشار المرض والاجراءات المتخذة في حال مخالطة أي شخص مصاب، موضحا أن حملة التغريد تهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين بالطرق الصحيحة لارتداء الكمامات الطبية وغير الطبية.

وطالب الصحفيين ووسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي بضرورة المشاركة في الحملة والتغريد على صفحاتهم وحساباتهم الشخصية والمنصات الإعلامية من أجل توعية المواطنين والحد من انتشار الفيروس والتغلب عليه من خلال الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.