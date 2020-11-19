وكالة الرأي الفلسطينية مجلس الاجتهاد الفقهي التابع للأوقاف يعقد اجتماعه الأول وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الزراعة يؤكد على التوازن بين المزارع والمستهلك والتاجر وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام تنظم حملة إلكترونية حول مخاطر الاستهتار بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية شرطة البلديـــات تُرافق البلدية في مهمة "فتح شارعين" بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل وكالة الرأي الفلسطينية زراعة شمال غزة تتابع عملية فحص ومتابعة الاعلاف وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والاقتصاد تُغلق ورش تصنيع أعلاف مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الحرتاني في الشمال تدشن قناة تعليمية على "اليوتيوب" وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة :وفد تعليمي يتفقد روضة "براعم الأقصى"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

تحذيرات من بدء تسجيل أراضي القدس ضمن "الطابو" الإسرائيلي

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 03:52

15900c0c58c416_QEFPJMHGNOKIL
15900c0c58c416_QEFPJMHGNOKIL

فلسطين المحتلة - الرأي

حذر مسؤولون ومختصون، اليوم الخميس، من قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي البدء بتسجيل أراضي القدس ضمن "الطابو" الإسرائيلي

واعتبر أولئك حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس، أن القرار خطوة أخيرة من عملية تهويد المدينة المقدسة.

وأكد رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني، أن بدء الاحتلال بتسجيل الأراضي والمباني في القدس يعتبر الخطوة الأخيرة لفرض السيطرة الكاملة على المدينة، بزعم أن كل ما فيها يندرج تحت ما يسمى بـ "أملاك الدولة".

وأضاف أن خطوة الاحتلال تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني في المدينة المحتلة، من خلال تخصيص أملاك الغائبين، والاستيلاء على الأراضي وضمّها في مخالفة لقوانين الشرعية الدولية.

بدوره، اعتبر مدير دائرة الخرائط والاستيطان في بيت الشرق خليل التفكجي، أن القرار خطوة أخيرة من عملية التهويد للاستيلاء على بيوت المواطنين وأراضيهم.

وقال التفكجي إن تسجيل الأراضي منذ عام 1967 مرّ بثلاثة مراحل، الأولى أن جزءا من الأراضي لم يسجل لأن مالكيها أرادوا دفع ضرائب أقل، والمرحلة الثانية أن هناك مناطق في مرحلة الادعاءات، وبالتالي لم تسجل رسميا، والثالثة هي مرحلة الطابو الحالية.

وأوضح أنه بعد عام 1967 أوقفت حكومة الاحتلال التسجيل والتسوية، الأمر الذي انعكس على بقاء الأراضي مسجلة بأسماء أصحابها الذين باتوا بعد 50 عاما في عداد الموتى، وبقي الورثة المتواجدون في مناطق أخرى وبعضهم خارج حدود الوطن.

ودعا "التفكجي" إلى ضرورة أن يكون هناك خطة استراتيجية بديلة لمواجهة التداعيات الخطيرة التي تطال نسبة كبيرة من أراضي القدس سيما البلدة القديمة.

من جانبه، حذّر مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري من التداعيات الخطيرة لإعلان سلطات الاحتلال تسجيل منازل وأراضي المقدسيين وتسويتها من حيث زيادة الضرائب، وفرض تكاليف باهظة ما يعني تنفيذ مخطط الاحتلال في فرض السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة سيما المساكن الفلسطينية أيضا.

وقال "الحموري" إن سلسلة الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال من حصار على المقدسيين وتأزيم وضعهم، هي لتغيير معالم القدس وإعطائها صفة يهودية جديدة عبر تغيير شكل أبواب القدس وإضاءة شوارعها في أعيادهم وغيرها.

وأضاف أن هذه الاجراءات الاحتلالية تأتي أيضا لإثبات أن القدس جزء من اسرائيل، او "القدس الموحدة" حسب مزاعم حكومة الاحتلال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

علماء فلسطين تنظم حفل اختتام المخيم الشرعي على بصيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟