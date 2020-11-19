أمريكا تعتبر المنطقة "c" بالضفة الغربية المحتلة إسرائيلية

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، اعتبار مناطق الضفة الغربية المحتلة المصنفة "c" على أنها مناطق إسرائيلية.

وكشف "بومبيو" خلال زيارة لمستوطنات ومصانع الاحتلال، أن إدارة "ترامب" قررت تغيير سياسة وضع العلامات على المنتجات فيما يتعلق بالمنتجات من المستوطنات والسماح بوضع علامة عليها على أنها "صنع في إسرائيل".

ويعتبر القرار تغييراً جذرياً في السياسة الأمريكية، حيث وصفه المراقبون بأنه أكثر يمينية وتطرفاً من الحكومة الإسرائيلية اليمينية ذاتها.

وتقوم السياسة الأمريكية الجديدة على اعتبار مناطق "c" بأكملها هي إسرائيلية من حيث التجارة والجمارك، فيما سيتم الإعلام عن تمييز في الضائع بين غزة والضفة الغربية.