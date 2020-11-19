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الاحتلال يعتقل فلسطينياً من رهط بدعوى التخطيط لعملية بالأقصى

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 05:59

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت نيابة الاحتلال العامة، تقديم لائحة اتهام ضد الشاب وليد أبو مديعم (20عاماً) من مدينة رهط جنوب فلسطين المحتلة بزعم التخطيط لتنفيذ عملية طعن في المسجد الأقصى المبارك.

 وأضافت نيابة الاحتلال في بيان لها اليوم الخميس، أن الأسير "أبو مديعم" وصل بداية الشهر الحالي للبلدة القديمة في القدس المحتلة لتنفيذ عمليته.

وبحسب البيان فإن الأسير كان يحمل سكيناً ومفكاً لطعن أحد عناصر شرطة الاحتلال بالرقبة وقتله، وذلك رداً على اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين، وقد قام بإبلاغ زوجته في تلك الليلة أن ينوي تنفيذ عملية وأن يموت شهيداً.

وأضاف أن مجموعة من شرطة الاحتلال كانت تتجول قرب باب الأسباط في البلدة القديمة للقدس شاهدت الأسير وقامت بتفتيشه واعتقاله.

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