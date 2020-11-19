السماح للمطاعم بالعمل حتى الثامنة مساءً في قطاع غزة

غزة- الرأي:

كشفت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية عن حصولها على موافقة للعمل حتى الثامنة مساءً في ظل إجراءات الحظر جراء تفشي فيروس "كورونا".

وذكرت الهيئة عبر صفحتها على فيسبوك مساء الخميس، أن القرار جاء بناءً على توافق مع اللجنة الحكومية لإدارة الأزمة في قطاع غزة، مبينة أن استقبال الزبائن سيكون فقط حتى الخامسة مساءً.

وبينت أن العمل في المطاعم سيكون ضمن نظام الطلبات الخارجية "الديليفري" حتى الثامنة مساءً.

وبدأت وزارة الداخلية في غزة الأحد الماضي، فرض إغلاق المنشآت والمحال التجارية اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً، وحتى إشعار آخر.

وأكدت الداخلية على لسان المتحدث باسمها خلال مؤتمر صحفي على استمرار العمل بقرار حظر التجوال المسائي بدءًا من الساعة 8:00 مساء.