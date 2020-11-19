وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل فلسطينياً من رهط بدعوى التخطيط لعملية بالأقصى وكالة الرأي الفلسطينية أمريكا تعتبر المنطقة "c" بالضفة الغربية المحتلة إسرائيلية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل أكثر من 400 طفل فلسطيني منذ بداية 2020 وكالة الرأي الفلسطينية تحذيرات من بدء تسجيل أراضي القدس ضمن "الطابو" الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية مجلس الاجتهاد الفقهي التابع للأوقاف يعقد اجتماعه الأول وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الزراعة يؤكد على التوازن بين المزارع والمستهلك والتاجر وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام تنظم حملة إلكترونية حول مخاطر الاستهتار بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية شرطة البلديـــات تُرافق البلدية في مهمة "فتح شارعين" بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل وكالة الرأي الفلسطينية زراعة شمال غزة تتابع عملية فحص ومتابعة الاعلاف
أخبار » الأخبار الفلسطينية

تحديد موعد الدورة الرابعة لتوزيع مساعدات "أونروا" الغذائية

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:49

315e7b2f692bd510fe2e65bd9cbd4133
315e7b2f692bd510fe2e65bd9cbd4133

غزة- الرأي:

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الخميس، أنها ستبدأ دورتها الرابعة لتوزيع المساعدات الغذائية لعام 2020، يوم السبت القادم 21 نوفمبر 2020، حيث ستستمر لمدة 3 أشهر.

وأشارت "أونروا" في تصريح صحفي، إلى أنها زادت عدد مراكز التوزيع لتصل لـ 14 مركز توزيع في مختلف مناطق قطاع غزة، وذلك لتفادي التجمعات ولتقليل الازدحام حفاظا على صحة وسلامة مجتمع اللاجئين.

وأوضحت أنها ستقوم خلال هذه الدورة بتوزيع الحصص الغذائية التي لم يتم توزيعها خلال الدورة السابقة تبعا لانتشار فيروس كورونا، والتي شملت (العدس، الأرز، السكر والحمص).

وبينت أنها ستضيف تلك الحصص المستحقة في الدورة السابقة ليتم استلامها خلال هذه الدورة لمستحقيها من مجتمع اللاجئين الذين لم يستلموا هذه الحصص خلال الدورة السابقة، بالإضافة إلى حصصهم المستحقة خلال هذه الدورة.

وشددت "أونروا" على ضرورة بقاء اللاجئين المستحقين في المنزل لحين التواصل معهم من قبلها، وإبلاغهم بالوقت والطريقة التي سيتلقون من خلالها المساعدة الغذائية الخاصة بهم.

ونوهت لضرورة وضع كمامة عند الحضور لتلقي المساعدة الغذائية، واتباع ارشادات فرق التوزيع التابعة للأونروا عند الحضور لتسلم المساعدة الغذائية.

وأكدت على الجميع الحفاظ على مسافة مترين من فرق التوزيع في المراكز، والحرص على التباعد الاجتماعي بينكم، مطالبة بحضور شخص واحد فقط لتسلم المواد الغذائية، وعدم إرسال الأطفال أو كبار السن أو المرضى لاستلامها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

علماء فلسطين تنظم حفل اختتام المخيم الشرعي على بصيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟