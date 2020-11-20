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أخبار » الأسرة و المجتمع

ما هو أفضل وقت فى اليوم لقياس وزنك على الميزان؟

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 06:39

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يمكن أن يساعدك قياس وزنك بانتظام على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف فقدان الوزن أو الحفاظ على الوزن الذى تريده، لكن عليك أن تعرف متى وكيف تزن نفسك للحصول على معلومات دقيقة ومفيدة منها، في هذا التقرير نتعرف على الوقت المناسب في اليوم لقياس الوزن على الميزان وكم مرة يجب أن تزن نفسك، وفقا لموقع "كلايفند كلينيك".

كم مرة تزن نفسك في اليوم ؟
 

قالت أخصائية التغذية بمستشفى كلايفند كلينيك الأمريكية تشيلسى لودفيتشاك إن الأمر لا يتعلق بعدد المرات التي تزن فيها نفسك، ولكن كيف تفعل ذلك، مضيفة: "يجب أن تقيس وزنك دائمًا على نفس الميزان وفي نفس الوقت الذي تقيس فيه وزنك بانتظام وترتدي نفس الملابس ".

وأضافت إذا كنت تريد أن تقيس وزنك أسبوعيًا ، على سبيل المثال ، فافعل ذلك في نفس اليوم من كل أسبوع، وزنك لن يكون ثابتًا إذا وزنت نفسك يومي الجمعة والاثنين".

ستحصل أيضًا على نتيجة أكثر موثوقية إذا وزنت نفسك أول شيء في الصباح، حيث يمكن للطعام والشراب تغيير ما يقوله الميزان لبضع ساعات.

وقالت بعض الأبحاث أنه يجب عليك أن تزن نفسك في منتصف الأسبوع، لكن، قالت أخصائية التغذية أنك لست مقيدًا بيوم محدد.

وأضافت قائلة: "يحب العديد من الأشخاص أن يقيسوا وزنهم يوم الجمعة لأن لديهم روتينًا ثابتًا طوال الأسبوع.. يمكنك معرفة وزنك بعد اتباعك الروتين لمدة خمسة أيام ثم يمكنك تعديل روتينك إذا كنت لا ترى النتائج ".

أسباب زيادة الوزن السريعة
 

قد تتسبب أشياء معينة في حدوث تغيير سريع في الميزان، مما يؤدي إلى ذعر لكن لا داع للقلق، حيث يعد احتباس الماء سببًا رئيسيًا للتغيير بين عشية وضحاها على الميزان قد تحتفظ بكمية أكبر من الماء إذا كنت:

-تتناول أطعمة غنية بالصوديوم.

- السفر ، بما في ذلك الرحلات الجوية أو الرحلات الطويلة.

-تعانين من متلازمة ما قبل الحيض (PMS) أو بدأت دورتك الشهرية.

-إذا كنت تحتفظ بالمياه دون سبب واضح ، فاستشر طبيبك.

-الإمساك هو سبب آخر لزيادة سريعة في الوزن.

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