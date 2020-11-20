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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2682) الجمعة 20/11/2020
أخبار فلسطينية
هنية يهاتف عائلة الأسير نائل البرغوثي
الرئاسة الفلسطينية: زيارة بومبيو للمستوطنات مرفوضة.. والقرار الخاص بالمنتجات تحد للشرعية الدولية
حماس: قرار واشنطن بشأن منتجات المستوطنات “عدوان وعنجهية”
فلسطين.. 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أول اجتماع فلسطيني إسرائيلي ثنائي بعد استئناف العلاقات
السلطة لإعادة سفيريها إلى الإمارات والبحرين
وزير خارجية فلسطين يطلع الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات في بلاده
داخلية غزة تصدر قرارات جديدة مشدّدة لمواجهة كورونا!
حماس تُعقب على اعتبار أمريكا منتجات المستوطنات بضائع إسرائيلية
بحر يشيد بمواقف المناضل الجنوب أفريقي مانديلا مانديلا
عدنان يدعو لتجريم عودة التنسيق الأمني
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تكشف أسراراً عن التموضع الإيراني في سوريا
وفاتان و570 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة
تقرير عبري يكشف تفاصيل جديدة حول نفق غزة والتهدئة وقضية الأسرى
"غانتس": بذلنا جهوداً جبارة لاستعادة التنسيق الأمني
قناة عبرية: الإمارات تبحث عن مقر لسفارتها ومنزل لسفيرها "المرتقب" في إسرائيل
نتنياهو: الولايات المتحدة لها دور كبير في نشر السلام بالشرق الأوسط
اخبار دولية
بومبيو يقوم بزيارة خاصة إلى الجولان ويعتبر الاستيطان جزءاً من الدولة العبرية
“الصحة العالمية”: اتجاهات كورونا في الشرق الأوسط مقلقة
واشنطن: بضائع المستوطنات "إسرائيلية" والضفة وغزة منفصلتان
الأمم المتحدة: اعتماد مشروع السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
6 دول أوروبية تؤكد عدم مشروعية المستوطنات وتطالب بوقفها
أمريكا تعتبر المنطقة "c" بالضفة الغربية المحتلة إسرائيلية
أخبار عربية
البحرين تطبق التأشيرة الإلكترونية مع إسرائيل الشهر المقبل
سوريا تدين زيارة بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل
إسرائيل تطلق قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
عباس: ملتزم ببناء الشراكة الوطنية الفلسطينية عبر الانتخابات العامة
فلسطين تحذر من ابتزاز نتنياهو لترامب ليحصل على قرارات خطيرة
مسؤول فلسطيني: أجرينا محادثات مع الجانب الإسرائيلي وسنستلم أموال الضرائب- (تغريدة)
لجنة أممية تؤكد سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية
قوات الاحتلال تنفذ حملات دهم وتعتقل عددا من الشبان وتبعد مواطنين بينهم مسؤول…
قيادة الفصائل تدعو لتصعيد “المقاومة الشعبية” وتعلن عن برنامج فعاليات جديدة
الشرق الأوسط
الفلسطينيون يرفضون تسجيل أراضي القدس الشرقية في الطابو الإسرائيلي
الخليج الإماراتية
البحرين تطبق التأشيرة الإلكترونية مع إسرائيل الشهر المقبل
الاهرام المصرية
لبنان يحدد نقطة انطلاق لمفاوضات الحدود البحرية مع إسرائيل
المجلس الوطني الفلسطيني: زيارة بومبيو لن تضفي أي شرعية على الاستيطان
الشروق المصرية
اعتماد قرار أممي يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.. وأمريكا أبرز المعارضين
مسؤول بالخارجية السورية: زيارة بومبيو للجولان المحتل خطوة استفزازية
أول اجتماع فلسطيني إسرائيلي ثنائي بعد استئناف العلاقات
الغد الأردنية
الاحتلال يعتقل نحو 400 طفل فلسطيني منذ بداية العام
بومبيو يطلب وسم صناعة المستوطنات بـ”منتج إسرائيلي”
غزة: وفاتان و368 إصابة جديدة بكورونا
خلف إعادة العلاقات.. رسائل فلسطينية ومصلحة إسرائيلية
الشرق القطرية
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
إشتية: صفقة القرن ستغادر البيت الأبيض مع ترامب
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الكشف عن سبب إطلاق صواريخ تجاه "تل أبيب" قبل أيام.. هل فعلها البرق؟
"التعليم" تتسلم معدات وأدوات مخبرية لتطوير مختبراتها شرق غزة
إعلان مهم لمطاعم غزة
مشاهد عسكرية.. داخلية غزة تُخرج طلاباً مستجدين بالمخيم المُغلق
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
دعم جديد من سويسرا لـ"أونروا".. كم يبلغ ومدته؟
اعتصام في "عين الحلوة" رفضًا لتقليص خدمات "أونروا"
مستوطنون يهاجمون منزلًا في سيلة الظهر ويعطبون إطارات مركبة
القدس المحلية
والدة الأسير هيثم عبد الفتاح: حكموه بالسجن المؤبد وعاقبوني بمنع الزيارات
أبو بكر: جنرال الصبر والنضال نائل البرغوثي يدخل عقده الخامس في سجون الظلم الإسرائيلية
التصويت على قرار أممي يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
"حرب على الحراثة" في الأغوار تنفذها دوريات الاحتلال واستهداف للجرارات الزراعية
حالة وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم
طولكرم: وفاة طفل من بلعا إثر سقوطه ببئر ماء
د.عزمي بلاونة لـ "القدس": جهزنا 240 غرفة صفية بأجهزة تكييف في مدارس أريحا والأغوار
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
إغلاق مدرسة ورياض الأطفال في "مغارة الضبعة" بقلقيلية بسبب كورونا
"صحة بيت لحم" تعلن آليةً جديدةً للعمل في مواجهة كورونا
الحياة الجديدة
المالكي: التصويت الأممي على قرارين لصالح فلسطين رد طبيعي على
الرئيس: إنهاء الانقسام خيار استراتيجي لا رجعة عنه ولا يتأثر بأية
بيت لحم: الاحتلال يعتقل مواطنا على حاجز قرب مفرق مستوطنة عتصيون
98مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الاحتلال يسلم ثلاثة قرارات إبعاد عن المسجد الاقصى المبارك
الأيام
إصابات خلال تظاهرات ومواجهات في البيرة استنكاراً لزيارة بومبيو مستوطنةً...
حملة دهم واقتحام في محافظات عدة إغلاق طرق زراعية ووقف بناء منازل
مستوطنون ينصبون شمعداناً فوق "الإبراهيمي" وآخرون ينفذون اقتحاماً جديدا...
الأردن: 8 آلاف إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد
الاحتلال يحذر الهدمي من نيته تقييد حركته بالقدس
وكالة صفا
أطفال فلسطين الأكثر تأثرًا بجرائم الاحتلال والحصار
استشهاد 7 أطفال في الضفة وغزة منذ بداية 2020
قرار أممي جديد يؤيد حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير
إخطار إسرائيلي بهدم منشأة زراعية في "الولجة"
الاحتلال يعتقل مواطنًا على حاجز جنوب بيت لحم
بالصور وقفة تضامنية في ذكرى مجزرة شهداء السواركة التسعة
مستوطنون يهاجمون منزلًا ويعطبون إطارات مركبة بجنين
الشيخ: الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة
الزعنون: زيارة بومبيو لمستوطنات الضفة سابقة خطيرة واستفزاز للعالم
الفصائل للسلطة: لتتركي المراهنة على التسوية وبايدن
وكالة الرأي الفلسطينية
توقيف 10 مصابين بالكورونا و9 مخالطين لم يلتزموا بالحجر
معاريف: تفشي كورونا في غزة ينذر بتفجر الأوضاع
تحديد موعد الدورة الرابعة لتوزيع مساعدات "أونروا" الغذائية
الاحتلال يعتقل فلسطينياً من رهط بدعوى التخطيط لعملية بالأقصى
أمريكا تعتبر المنطقة "c" بالضفة الغربية المحتلة إسرائيلية
الاحتلال يعتقل أكثر من 400 طفل فلسطيني منذ بداية 2020
تحذيرات من بدء تسجيل أراضي القدس ضمن "الطابو" الإسرائيلي
مجلس الاجتهاد الفقهي التابع للأوقاف يعقد اجتماعه الأول
وكيل وزارة الزراعة يؤكد على التوازن بين المزارع والمستهلك والتاجر
فلسطين اليوم
وزير الاقتصاد: ننتظر تحويل "المقاصة" لصرف رواتب الموظفين الشهرية
لجنة متابعة البيوت المحجورة توقف مصابين بكورونا و مخالطين لم يلتزموا باجراءات الحجر
الرجوب وفتوح يطلعان عباس على مخرجات لقاءات القاهرة مع حماس
رئيس لجنة الطوارئ برفح: ارتفاع عدد الاصابات بكورونا مؤشر خطير على عدم التزام المواطنين
اغلاق مسجدين في خان يونس ورفح جراء إصابة روادهما بكورونا
هيئة الفنادق: السماح بفتح المطاعم حتى الساعة الـ8 مساءً
هنية: قضية الاسرى و تحريرهم من سجون الاحتلال ستبقى اولوية لحماس
سما نيوز
ابو حسنة: بدء انتظام المرحلة الابتدائية في مدارس الاونروا "غير وارد".. ماذا قال عن المساعدات الغذائية؟
الرئيس يؤكد التزامه ببناء الشراكة الوطنية من خلال الانتخابات.. ويوجه رسالة لحماس والفصائل
مشاهد تُعرض لأول مرة للجندي هدار جولدن قبل وقوعه بالأسر لدى كتائب القسام
الجيش الاسرائيلي يكشف النقاب عن مشروع "الحدود الذكية" على حدود غزة.. اليك تفاصيله
"انتصار" بطعم كورونا.. صحيفة اسرائيلية: "فتح" وعودة التنسيق… تكتيك للبقاء أم خداع للنفس والشعب؟
عرب 48
غزيّون يحيون الذكرى الأولى لمجزرة عائلة السواركة
لقدس المحتلة: مستوطنون يقتحمون الأقصى وتحذير من تسجيل أراض بالطابو الإسرائيلي
تعديل مخصّصات الأسرى: الخطوط العريضة
وكالة وفا
محافظ جنين يطلع على خدمة التسجيل الإلكتروني ل
الخارجية التركية: زيارة بومبيو لمستوطنة بالضف
الاحتلال يغلق حاجز قلنديا في الاتجاهين
بلاطة يعمق جراح ترجي وادي النيص ويدك شباكه بر
حدث في مثل هذا اليوم
- 20 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2000م انفجرت عبوة ناسفة في دوريّة إسرائيلية في مستوطنة "كفار داروم" كانت تحرس حافلة مستوطنين ، ممّا أدّى إلى مصرع جنديين صهيونيين و إصابة 13 آخرين بجراحٍ مختلفة
- 1977م تحت علم إسرائيل ألقى الرئيس أنور السادات خطابه الشهير أمام البرلمان الإسرائيلي، والذي يدعو فيه إسرائيل إلى السلام مع العرب.
- 1977 م الرئيس المصري محمد أنور السادات (1918 - 1981) يلقي خطاباً أمام البرلمان الإسرائيلي.
- 1949 م عدد اليهود في فلسطين يبلغ مليون نسمة، النسبة الكبر منهم تم استجلابهم من الخارج.
- 1935 م استشهاد الشيخ عز الدين القسام (ولد عام 1882مفي مدينة جبلة على الساحل السوري) زعيم المجاهدين في فلسطين في معركة مع قوات الاحتلال البريطانية في أحراش قرية يعبد (جنين).
- 1935م استشهاد القائد عز الدين القسام الذي يعتبر شيخ القساميين ومؤسس تنظيمهم وقائده وأحد أوائل شهدائه, ولد في بلدة جبلة السورية جنوب اللاذقية عام 1882ممن أسرة متدينة متوسطة الحال، وتلقى دراسته الابتدائية في بلدته وذهب وهو في الرابعة عشر إلى القاهرة للدراسة في الأزهر، حيث تلقى العلم عن الإمام الشيخ محمد عبده، ونال الشهادة الأهلية.