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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2682) الجمعة 20/11/2020

أخبار فلسطينية﻿

الرئاسة الفلسطينية: زيارة بومبيو للمستوطنات مرفوضة.. والقرار الخاص بالمنتجات تحد للشرعية الدولية

فلسطين.. 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أول اجتماع فلسطيني إسرائيلي ثنائي بعد استئناف العلاقات

أخبار إسرائيلية

إسرائيل تكشف أسراراً عن التموضع الإيراني في سوريا

وفاتان و570 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

تقرير عبري يكشف تفاصيل جديدة حول نفق غزة والتهدئة وقضية الأسرى

قناة عبرية: الإمارات تبحث عن مقر لسفارتها ومنزل لسفيرها "المرتقب" في إسرائيل

نتنياهو: الولايات المتحدة لها دور كبير في نشر السلام بالشرق الأوسط

اخبار دولية

بومبيو يقوم بزيارة خاصة إلى الجولان ويعتبر الاستيطان جزءاً من الدولة العبرية

ميلادينوف يستعد لإنهاء مهامه

واشنطن: بضائع المستوطنات "إسرائيلية" والضفة وغزة منفصلتان

الأمم المتحدة: اعتماد مشروع السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

أخبار عربية

سوريا تدين زيارة بومبيو للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل

إسرائيل تطلق قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

عباس: ملتزم ببناء الشراكة الوطنية الفلسطينية عبر الانتخابات العامة

فلسطين تحذر من ابتزاز نتنياهو لترامب ليحصل على قرارات خطيرة

مسؤول فلسطيني: أجرينا محادثات مع الجانب الإسرائيلي وسنستلم أموال الضرائب- (تغريدة)

لجنة أممية تؤكد سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية

قوات الاحتلال تنفذ حملات دهم وتعتقل عددا من الشبان وتبعد مواطنين بينهم مسؤول…

قيادة الفصائل تدعو لتصعيد “المقاومة الشعبية” وتعلن عن برنامج فعاليات جديدة

الشرق الأوسط

الفلسطينيون يرفضون تسجيل أراضي القدس الشرقية في الطابو الإسرائيلي

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

لبنان يحدد نقطة انطلاق لمفاوضات الحدود البحرية مع إسرائيل

المجلس الوطني الفلسطيني: زيارة بومبيو لن تضفي أي شرعية على الاستيطان

الشروق المصرية

اعتماد قرار أممي يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.. وأمريكا أبرز المعارضين

مسؤول بالخارجية السورية: زيارة بومبيو للجولان المحتل خطوة استفزازية

أول اجتماع فلسطيني إسرائيلي ثنائي بعد استئناف العلاقات

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

والدة الأسير هيثم عبد الفتاح: حكموه بالسجن المؤبد وعاقبوني بمنع الزيارات

أبو بكر: جنرال الصبر والنضال نائل البرغوثي يدخل عقده الخامس في سجون الظلم الإسرائيلية

التصويت على قرار أممي يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

"حرب على الحراثة" في الأغوار تنفذها دوريات الاحتلال واستهداف للجرارات الزراعية

حالة وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

طولكرم: وفاة طفل من بلعا إثر سقوطه ببئر ماء

د.عزمي بلاونة لـ "القدس": جهزنا 240 غرفة صفية بأجهزة تكييف في مدارس أريحا والأغوار

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

إغلاق مدرسة ورياض الأطفال في "مغارة الضبعة" بقلقيلية بسبب كورونا

"صحة بيت لحم" تعلن آليةً جديدةً للعمل في مواجهة كورونا

الحياة الجديدة

المالكي: التصويت الأممي على قرارين لصالح فلسطين رد طبيعي على

الرئيس: إنهاء الانقسام خيار استراتيجي لا رجعة عنه ولا يتأثر بأية

بيت لحم: الاحتلال يعتقل مواطنا على حاجز قرب مفرق مستوطنة عتصيون

98مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الاحتلال يسلم ثلاثة قرارات إبعاد عن المسجد الاقصى المبارك

الأيام

إصابات خلال تظاهرات ومواجهات في البيرة استنكاراً لزيارة بومبيو مستوطنةً...

حملة دهم واقتحام في محافظات عدة إغلاق طرق زراعية ووقف بناء منازل

مستوطنون ينصبون شمعداناً فوق "الإبراهيمي" وآخرون ينفذون اقتحاماً جديدا...

الأردن: 8 آلاف إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد

الاحتلال يحذر الهدمي من نيته تقييد حركته بالقدس

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

معاريف: تفشي كورونا في غزة ينذر بتفجر الأوضاع

فلسطين اليوم

سما نيوز

ابو حسنة: بدء انتظام المرحلة الابتدائية في مدارس الاونروا "غير وارد".. ماذا قال عن المساعدات الغذائية؟

الرئيس يؤكد التزامه ببناء الشراكة الوطنية من خلال الانتخابات.. ويوجه رسالة لحماس والفصائل

مشاهد تُعرض لأول مرة للجندي هدار جولدن قبل وقوعه بالأسر لدى كتائب القسام

الجيش الاسرائيلي يكشف النقاب عن مشروع "الحدود الذكية" على حدود غزة.. اليك تفاصيله

"انتصار" بطعم كورونا.. صحيفة اسرائيلية: "فتح" وعودة التنسيق… تكتيك للبقاء أم خداع للنفس والشعب؟

عرب 48

غزيّون يحيون الذكرى الأولى لمجزرة عائلة السواركة

لقدس المحتلة: مستوطنون يقتحمون الأقصى وتحذير من تسجيل أراض بالطابو الإسرائيلي

تعديل مخصّصات الأسرى: الخطوط العريضة

وكالة وفا

محافظ جنين يطلع على خدمة التسجيل الإلكتروني ل

الخارجية التركية: زيارة بومبيو لمستوطنة بالضف

بلاطة يعمق جراح ترجي وادي النيص ويدك شباكه بر

حدث في مثل هذا اليوم

20 تشرين ثاني (نوفمبر)

2000م انفجرت عبوة ناسفة في دوريّة إسرائيلية في مستوطنة "كفار داروم" كانت تحرس حافلة مستوطنين ، ممّا أدّى إلى مصرع جنديين صهيونيين و إصابة 13 آخرين بجراحٍ مختلفة

1977م تحت علم إسرائيل ألقى الرئيس أنور السادات خطابه الشهير أمام البرلمان الإسرائيلي، والذي يدعو فيه إسرائيل إلى السلام مع العرب.

1977 م الرئيس المصري محمد أنور السادات (1918 - 1981) يلقي خطاباً أمام البرلمان الإسرائيلي.

1949 م عدد اليهود في فلسطين يبلغ مليون نسمة، النسبة الكبر منهم تم استجلابهم من الخارج.

1935 م استشهاد الشيخ عز الدين القسام (ولد عام 1882مفي مدينة جبلة على الساحل السوري) زعيم المجاهدين في فلسطين في معركة مع قوات الاحتلال البريطانية في أحراش قرية يعبد (جنين).