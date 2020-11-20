تربية الوسطى تبدأ مقابلات "جائزة فرسان المحتوى الرقمي 2020"

بدأت مديرية التربية والتعليم بالوسطى بتحكيم جائزة فرسان المحتوى الرقمي للعام 2020م، لمجموعة من المعلمين المتقدمين للجائزة، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف كمال أبو شملة ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

وتكونت لجنة مقابلات جائزة فرسان المحتوى الرقمي من رئيس قسم الإشراف كمال أبو شملة رئيساً، وعضوية المشرفون التربويون عبد الرحيم يونس ود. سوسن مزيد وعمرو أبو سالم.

مدير التربية والتعليم هشام الحاج أشاد بالمعلمين المتميزين المتقدمين للجائزة، وتحدث عن دورهم في تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها وخاصة في مجال التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني وتوظيف التكنولوجيا من خلال الفصول الافتراضية في التعلم عن بعد، والتعلم المدمج.

رئيس لجنة المقابلات كمال أبو شملة أوضح أن المقابلات تهدف للاطلاع عن قرب على انجازات وابداعات المعلمين المتقدمين للجائزة وما حققوه من خبرات ومهارات تراكمية انعكست بصورة إيجابية على المسيرة التعليمية وحققت الفائدة المرجوة لدى الطلبة.

وتوزعت المقابلات على مجموعة من معلمي مباحث التربية الإسلامية واللغة العربية والتكنولوجيا والعلوم واللغة الانجليزية، وفق برنامج أعدته لجنة المقابلات يراعي التباعد الجسدي والالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة من جائحة كورونا.