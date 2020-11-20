" الحوت" يتابع احتياجات قسم كوفيد19 والعناية المكثفة بمستشفى الاندونيسي

غزة-الرأي

تابع مدير المحاجر بقطاع غزة الدكتور عاطف الحوت أثناء زيارة له امس والوفد المرافق له سير عمل واحتياجات قسم الحجر والعناية المكثفة الخاصة بفيروس كورونا بالمستشفى الاندونيسي، والاتفاق على آلية لتفويج الحالات المصابة بفيروس كوفيد 19 المستجد حسب وضع الحالة المصابة إلى المحاجر ومستشفى الوبائيات بالقطاع.



وأطلع المدير الطبي بالمستشفى الاندونيسي الدكتور محمد أبو ندى الوفد على طرق العمل بقسم كوفيد19 والعناية المكثفة وخيم فرز الحالات بالمستشفى، مؤكدا أننا نعيش أوضاع صعبة في ظل ازدياد إعداد الإصابات بكورونا المتوافدة على المستشفى حيث قلة الإمكانيات في ظل الزيادة المطردة للإعداد المصابة، مشددا على ضرورة توفير كافة الاحتياجات الطبية وزيادة إعداد الطواقم العاملة بالمستشفى من أطباء وممرضين لعدة أسباب من أهمها استنزاف الكوادر نتيجة الاستعانة ببعضها لمستشفيات الوبائيات والمحاجر وإصابة بعضها وزيادة اعداد الإصابات بالفيروس وشدة ضغط العمل داخل المستشفى نتيجة ذلك.



بدوره، أثنى الحوت على طرق عمل الطواقم الطبية بالمستشفى، مشيدا بجهودها الجبارة في إنقاذ حياة المصابين، مؤكداً على مواصلة العمل جميعاً وسويا لمواجهة ومكافحة هذا الوباء بتضافر جميع الجهود.



وفي نهاية اللقاء قام الوفد بجولة ميدانية للوقوف والاطلاع على طبيعة عمل قسم الحجر والعناية المركزة ونقطة الفرز داخل المستشفى لتلبية احتياجاته في مواصلة مكافحة فيروس كورونا.

