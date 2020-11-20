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الصحة تزود مستشفى الأوروبي بمحطة اكسجين خامسة

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:03

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غزة-الرأي

ذكر مدير دائرة الهندسة والصيانة في مستشفى غزة الأوروبي المهندس راني أبو سمرة أنه وبقرار من وزارة الصحة قد تم نقل محطة جديدة لتوليد الأكسجين في المستشفى، وذلك لتوفير الكميات الكبيرة من الأكسجين والتي يحتاجها مرضى "كورونا" بالمستشفى.
وأكد م. أبو سمرة على أن المستشفى سابقاً وفي الوضع الطبيعي كان يعمل بمحطتين فقط ومع بداية جائحة كورونا تم نقل محطة ثالثة، مشيراً إلى أنه وبعد ازدياد عدد الاصابات في الآونة الاخيرة أصبح عدد المحطات أربعة، فيما صدر قرار بنقل محطة خامسة.
وأضاف: "أهم دوافع زيادة محطات الاكسجين هو الارتفاع الملحوظ بعدد إصابات " كوفيد 19 "، وزيادة السعة السريرية داخل المستشفى وحاجة المرضى للأكسجين بشكل كبير."
وطالب م. أبو سمرة المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية حتى لا يكونوا سبباً في إنهاك امكانيات وقدرات الطواقم الصحية.
 

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