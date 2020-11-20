بحر يشيد بمواقف المناضل مانديلا الداعمة للقضية الفلسطينية

غزة-الرأي

ثمن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، مواقف جنوب إفريقيا الداعمة للقضية الفلسطينية وعلى وجه الخصوص مواقف النائب مانديلا مانديلا، حفيد الزعيم المناهض للعنصرية في جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا.

واستذكر د.بحر خلال اتصال هاتفي بالنائب مانديلا، مواقف الراحل نيلسون مانديلا وبطولاته ومقولته الشهيرة "أن حرية جنوب إفريقيا لم تكتمل حتى تحرر فلسطين، وأن القضية الفلسطينية هي أعظم قضية أخلاقية في العالم".

وأشاد بمواقف النائب مانديلا خلال مداخلته في المؤتمر الدولي الذي عقدته اللجنة المختصة بفلسطين في الأمم المتحدة مؤخراً، والتي تحدث فيها عن حق العودة وأكد على ضرورة وقف كافة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وخصوصاً عمليات الهدم والاستيطان.

ودعا د. بحر وتشكيل رأي عالمي مناصر لقضية الأسرى في سجون الاحتلال، مشيراً إلى أن قضيتهم العادلة تحتاج لجهد برلماني دولي لدعمهم، وخصوصاً الأسير نائل البرغوثي، الذي يدخل غداً عامه الـ41 في سجون الاحتلال.

في المقابل، أكد النائب مانديلا على استمراره في دعم القضية الفلسطينية، والعمل مع المجلس التشريعي الفلسطيني لدعم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة وقضيتهم الوطنية.

وأوضح مانديلا أنه خصص حياته للمضي قدماً في مسيرة جده الراحل نيلسون مانديلا ودعم الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أنهم في جنوب إفريقيا يشعرون بمعاناة الشعب الفلسطيني خصوصاً أنهم عاشوا نظام الفصل العنصري.

وفي نهاية الاتصال دعا د. بحر ، النائب مانديلا لزيارة فلسطين وقطاع غزة المحاصر.