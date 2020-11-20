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النائب العام يؤكد على ضرورة تكاتف الجهود للحد من انتشار كورونا

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:14

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غزة-الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال اجتماعه برؤساء النيابة العامة في المحافظات، على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وضبط كل من يخالف تعليمات الوقاية والسلامة الصادرة عن الوزارات المختصة لمنع انتشار وتفشي الفيروس.
وشدد النائب العام على ضرورة متابعة العمل مع مباحث كورونا وكافة الأجهزة الشرطية وفتح تحقيق مع كافة الحالات المحالة منها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفقا للتدرج الوارد في التعليمات السابقة للنائب العام، على أن يتم توقيف المخالفين المحالين من مباحث كورونا 48 ساعة على ذمة التحقيق، والتمديد لمدة 15 يوم عند العود وارتكاب المخالفة مرة اخرى.
وأكد النائب العام على ضرورة حسن المعاملة مع الموطنين، واحترام حقوق الإنسان، وعدم التعرض لهم بغير الإجراءات القانونية، التي قد تصل لحبس المخالفين أو تغريمهم، حاثاً الجميع على تجسيد قيم العدل واقعاً عملياً، والتكاتف والإسناد لتحقيقه، والارتقاء بأداء النيابة العامة، ضمن رؤيتها الواضحة، وسياساتها المرسومة، وخطتها الاستراتيجية، التي تستند للقانون والأنظمة والتعليمات الإجرائية والقضائية، وتعمل من خلالها على تحقيق العدالة الناجزة، والنزاهة والشفافية، وتعزيز سيادة القانون، وبسط القسط بين الناس.
 

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