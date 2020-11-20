الطقس: منخفض جوي وأمطار متفرقة على مختلف المناطق

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الجمعة بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت أن يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احياناً والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.