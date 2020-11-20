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الأسير "خالد شولي" يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:15

الضفة المحتلة-الرأي:

دخل الأسير خالد غالب أحمد شولي، من بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس، اليوم الجمعة، عامه الـ 18 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت خالد عام 2003، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، وهو يقبع الآن في سجن "نفحة".

ويعاني خالد (46 عاما)، من شلل في قدمه اليمنى، نتيجة إصابته برصاص الاحتلال، ويستعين بجهاز خاص يساعده على المشي.

الأسير خالد مهدد أيضا بالشلل النصفي، حيث لازالت شظايا الرصاص الذي أصابه في ظهره وخرج من بطنه قريبة من العمود الفقري، وأبلغه الأطباء أن بقائها أو إزالتها تشكل خطورة على حياته، ويمكن أن تتسبب له بالشلل.

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