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إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في رام الله

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:26

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب مواطن بقنبلة غاز في كتفه، وآخرون بالاختناق، واعتقل مسعف، خلال قمع جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة راس التين بقرية كفر مالك شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في منطقة عين سامية القريبة من القرية، أطلق خلالها الجنود والمستوطنون الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة مدير عام العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة بقنبلة غاز في كتفه، وآخرين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

ولفتت المصادر الى أن قوات الاحتلال اعتقلت المسعف محمد حسين حامد (26 عاما) أثناء محاولته تقديم العلاج للمصابين.

وكانت مسيرة انطلقت من وسط كفر مالك، باتجاه منطقة راس التين، تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحات واسعة من أراضي القرية.

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