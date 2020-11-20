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الصحة برام الله: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بـ"كورونا"

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:31

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و410 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت لمواطنين (62 عاما) من محافظة بيت لحم، ومواطنين (76 عاما) من محافظة نابلس، ومواطنين (73 و81 عاما) من محافظة الخليل، ومواطنين اثنين من قطاع غزة.

وذكرت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (111)، نابلس (200)، بيت لحم (108)، قلقيلية (18)، رام الله والبيرة (36)، جنين (110)، أريحا والأغوار (11)، سلفيت (15)، طولكرم (47)، طوباس (44)، قطاع غزة (754)، ضواحي القدس (18)، مشيرة إلى انه تم إجراء 7256 فحصا.

وأوضحت الوزارة أن حالات التعافي سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل (49)، جنين (26)، نابلس (28)، طولكرم (25)، سلفيت (4)، قلقيلية (16)، أريحا والأغوار (16)، بيت لحم (35)، طوباس (6)، قطاع غزة (205).

وبينت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 85.87%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.29%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزارة الصحة إلى وجود 45 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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