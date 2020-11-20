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حماية المستهلك تنظم 144 زيارة تفتيشية للمحال التجارية والأسواق

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 03:26

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غزة-الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني قرابة 144 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وجاء في الإيجاز اليومي لأنشطة الوزارة أن  قسم الصناعات الغذائية نظم جولات ميدانية على المنشآت الصناعية والمشاريع الصغيرة في محافظتي رفح وخانيونس لمتابعة اجراءات التراخيص والالتزام بالإشتراطات الصحية.

كما قام قسم الصناعات التحويلية بالإدارة العامة للصناعة بتنظم جولات ميدانية على عدد من المصانع لتجديد التراخيص والتأكد من عوامل السلامة.
وبينت الوزارة تحرير 11 محاضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة،و تحرير19محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

الى جانب ذلك تم تنفيذ 14جولة ميدانية لمنشآت تجارية، حيث تم التركيز في الجولات على المطاعم والمحال والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.
 

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