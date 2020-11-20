الصحة: مرضى كورونا يشغلون ثلثي غرف العناية المركزة

غزة - الرأي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، مساء اليوم الجمعة، إن هناك زيادة واضحة في عدد الإصابات بفيروس كورونا وهذا يدلل على انتشار كامل للفيروس في قطاع غزة.

وأشار القدرة في تصريحات لاذاعة القدس، الى أن الأرقام الكبيرة تضغط على النظام الصحي بغزة ونحن أمام مشهد ينذر بالأسوء أمام استهتار المواطنين.

وأوضح أن القدرة السريرية بدأت تنحصر في المستشفيات التي تعالج مصابي كورونا جراء زيادة الإصابات، مضيفا: بتنا نستقبل مئات الحالات في المستشفيات جراء سرعة تفشي الوباء بعدما كنا نستقبل العشرات.

ونوه الى أن هناك 100 سرير عناية مركزة يشغلها اكثر من ستين مريض وكلما زادت الإصابات سيزيد الضغط على غرف العناية المركزة.

ةبين أن هناك تخوف من موجة جديدة اشد مع قدوم فصل الشتاء والمهم الأن وعي المواطن وهي بسيطة تتمثل بلبس الكمامة والتباعد الجسدي.

وقال المتحدث باسم صحة غزة، هناك نقص في الادوية والمستلزمات الطبية في الوضع العادي ومع جائحة كورونا فنحن الان في حالة عجز كبير، ونحن على تواصل مع جميع الاطراف لتلبية اجتياجاتنا أمام الجائحة.